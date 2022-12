La 8a Fira del Tió de Solsona, celebrada dissabte, ha suposat un impacte econòmic per a la ciutat de 146.943 euros, dels quals la majoria, 107.695, són beneficis indirectes, que van a parar a la restauració i el comerç locals, mentre que 39.248 són directes per a les parades d’artesania del certamen. Així ho conclou un informe elaborat per alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta i l’Escola Arrels II, a petició de l’Agència de Desenvolupament Local, amb la col·laboració del consultor Jordi Bacaria (del despatx J3BTres).

Una trentena d’alumnes de 4t d’ESO de Solsona van enquestar dissabte 158 visitants a la Fira del Tió a partir d’una eina del consultor en desenvolupament local Jordi Bacaria. Del resultat es desprèn que l’impacte econòmic del darrer certamen de l’any és de 146.943 euros. Així, cada euro invertit en l’organització, es multiplica per 19,59, i cada euro que el visitant destina a l’esdeveniment, reverteix a Solsona multiplicat per 2,74. Els paradistes situats a les places Major i de la Catedral, segons aquest estudi, s’han beneficiat de 39.248,83 euros. El 84,42% de persones que s’hi van passejar van comprar amb una despesa mitjana de 16,68 euros. El sector que més s’ha beneficiat de la fira és el de la restauració local, amb 54.344 euros. El 77,18% dels visitants enquestats van consumir als establiments de restauració amb una despesa mitjana de 25,26 euros. Així mateix, el 85% dels visitants van comprar al comerç local, on es van gastar una mitjana de 22,50 euros. D’aquí que la jornada de dissabte es traduís, per a aquest sector, en una xifra de 53.350,83 euros. Prop de tres quartes parts de la de gent que va passejar i comprar a la fira era del Solsonès, segons l’enquesta; i una de cada quatre persones venia de la Catalunya Central o l’àrea metropolitana de Barcelona. En termes qualitatius, els visitants van valorar globalment la Fira del Tió amb un 4,32 sobre 5. L’oferta d’activitats paral·leles va estar puntuada amb un 4,06 sobre 5; la neteja de l’espai, amb un 4,29; els preus de l’oferta, un 3,85, i la quantitat d’oferta, un 3,82. Satisfacció dels paradistes Des de l’Agència també s’ha enquestat una vintena de paradistes per fer balanç del certamen. La seva nota global és de 4,52 sobre 5. Les puntuacions més elevades, per als participants, són la seguretat de l’espai firal, amb un 4,9, i el preu de participació, que era gratuït per a la gran majoria. Els artesans i les entitats també han manifestat la seva satisfacció sobre l’organització, amb un 4,48, i la ubicació de les parades, amb un 4,38 sobre 5. Pel que fa a les xifres de vendes, les valoren amb un 3,71. Enguany s’han quantificat en 6.720 persones els visitants a la Fira del Tió, sense comptar el públic que va participar al primer TióFest, divendres al vespre i nit a la plaça de Palau. L’exposició de tions que es va muntar als claustres de la catedral va rebre 1.420 visites. Balanç positiu Malgrat que enguany el calendari de festius fa que els visitants del territori s’hagin repartit en dos caps de setmana, el balanç de la Fira del Tió que fan el Consell Comarcal, l’Ajuntament de Solsona i l’Adlsolcar és positiu, tant quantitativament, pel volum de públic, com per la valoració satisfactòria que posa de manifest l’enquesta i l’impacte econòmic sobre l’activitat comercial i hostalera de la ciutat. Des de l’Agència s’agraeix també la participació dels alumnes que han treballat en aquest informe i la col·laboració de Jordi Bacaria per facilitar l’eina tecnològica.