El parc de l’Hort del Bisbe de Solsona torna a estar a les fosques després que hagin robat, per segon cop, cablejat dels fanals. És la segona vegada que passa en aquest indret en dos mesos. Aquesta vegada, a més, han sostret coure dels dos fanals nous que il·luminaven el camí de la Creu, perpendicular a l’avinguda dels Països Catalans.

El robatori es va produir la setmana passada. En aquests moments s’ha sol·licitat nou material per reparar els fanals el més aviat possible. Per la seva banda, la Policia Local i Mossos d’Esquadra estan investigant el cas i aquesta setmana hi ha prevista una reunió d’ambdós cossos amb l’alcaldessa, Judit Gisbert.

Aquesta incidència coincideix amb un nou acte vandàlic a la sala polivalent de Solsona. També per segona vegada n’han arrencat per endur-se tots els panys exteriors. El consistori estudia diverses accions per fer front a aquest tipus d’actes, entre els quals no es descarta la videovigilància.

La Policia Local de Solsona va reforçar ja a l’octubre el patrullatge nocturn per controlar punts foscos i sectors més aïllats de la ciutat. L’Ajuntament fa una crida a la població perquè contacti amb la policia en cas de detectar accions sospitoses.