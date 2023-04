La Generalitat ha aprovat i enviat al Zoo del Pirineu l’acreditació com a centre oficial de tractament de fauna salvatge protegida. Es tracta d’una homologació de les instal·lacions i pràctiques professionals del centre perquè puguin recollir i aplicar primers auxilis a animals que gaudeixen del règim de protecció. L’acreditació per part del servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica no comporta cap dotació econòmica suplementària, de manera que el centre pagarà dels seus recursos l’atenció mèdica als animals que li arribin.

Des del Zoo del Pirineu, la veterinària Laia Sanchez, ha explicat que la mesura és positiva pel centre pel que té de reconeixement a la seva tasca professional i ha remarcat que «ho fem pels animals; per contribuir a la conservació de les espècies protegides». Sànchez ha argumentat que «a nosaltres ens implica més feina i acceptarem els animals sense cap suport ecnòmic; ho farem per ajudar-los i intentar que tornin a la Natura». En aquest sentit, l’homologació de les seves instal·lacions per atendre animals protegits aportarà majors possibilitats de salvació als animals ferits o malalts que els arribin provinents del Solsonès o l’Alt Urgell, segons ha remarcat la veterinària, perquè fins ara aquests exemplars tan sols es podien estar en règim de custòdia en clíniques veterinàries privades, on ningú no els podia tocar. Ara, en canvi, al Zoo del Pirineu els seus seus tècnics i veterinaris els podran fer primers auxilis a l’espera de ser traslladats a un centre oficial de fauna com ara el de Vallcalent. Fins ara, el procés de trasllat podia prolongar-se més d’un dia, la qual cosa posava en risc la vida de l’exemplar. Els animals protegits més comuns de ser recollits ferits i portats a centres com el Zoo del Pirineu són aus com les rapinyaires, l’avellarol, el falciot o el picot o mamífers com ara algun mustèlid.

Fins ara els animals trobats al Pirineu havien d’esperar-se, doncs, en clíniques locals per ser traslladats a centres més allunyats com ara els de Torreferrussa, a les comarques de Barcelona, o Vallcalent, a les de Lleida