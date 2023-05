El Centre Excursionista del Solsonès ha comparegut aquest dijous davant el plenari el Consell d’Alcaldes de la comarca per instar els dirigents locals a fer un inventari dels camins públics tant de caràcter esportiu com ara els GR com els tradicionals, ramaders i locals per evitar-ne l’abandonament.

La compareixença de l’entitat excursionista neix de les reunions que ha celebrat amb el Patronat Comarcal de Turisme i el Centre d’Estudis Lacetans. Aquestes dues institucions avalen les peticions que el CES ha traslladat als alcaldes. La petició passa per la realització d’un pla d’actuació que, d’entrada, realitzi un estudi sobre què és i què no és camí públic al Solsonès i, a partir d’aquí, elabori una diagnosi que assenyali tots els camins, senders i corriols públics així com el seu estat actual. Els representants de l’entitat, que és qui ha demanat exposar la seva visió de l’actual escenari de la xarxa de camins als batlles, han reiterat en el procés de redacció del pla estratègic de la destinació turística del Solsonès i en el la taula de camins, que bona part de la xarxa dels passos públics s’està perdent per l’abandonament. Aquest oblit es deu principalment a la manca de manteniment per part de les administracions però també per apropiacions per part de particulars o per canvis de traçats. Tant és així que el Patronat Comarcal de Turisme i Desenvolupament Econòmic del Solsonès com l’Institut d’Estudis Lacetans com el mateix Centre Excursionista consideren que el primer que cal fer és buscar finançament perquè cada municipi de la comarca inventariï la seva xarxa de camins i senders de pas públic.

El Solsonès té una xarxa extensa d’itineraris públics per a vianants amb tres senders de Gran Recorregut (GR) al capdavant. En aquest sentit, el Patronat ofereix, amb tan sols els camins coneguts i vigents, un ventall de 74 itineraris a peu per tota la comarca. El CES és, justament, l’entitat responsable del manteniment dels GR7, GR3 i l’històric GR1 que creuen el Solsonès de nord a sud i d’est a oest amb ramals locals com ara el que porta al conjunt monumental d’Olius.