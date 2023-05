Iniciatives com el Zoom fotogràfic de la Fira de Sant Isidre de Solsona són part indispensable d’aquests esdeveniments. Concursos o activitats que neixen des de la passió, en aquest cas d’un comerç local com és Revelatges Resol, per dinamitzar el programa d’activitats de la fira i fomentar la participació dels seus ciutadans a canvi de premis, siguin en metàlic o de qualsevol altra consideració.

Per això, quan una iniciativa d’aquest tipus es consolida en el programa d’un esdeveniment de la magnitut de la Fira de Sant Isidre de Solsona, s’ha de celebrar. Si, a més, el seu èxit de participació es tal que la du a complir un quart de segle, la celebració ha de ser doble. Això és, precisament, el que celebrarà Revelatges Resol i el Consell Comarcal del Solsonès enguany durant la setantena edició de la fira. El Zoom fotogràfic de la Fira de Sant Isidre es va celebrar per primer cop durant l’edició de 1998 i, sense comptar la parada obligada per la covid, mai més ha deixat d’apareixer al seu programa. Aquest concurs de fotografia, s’ha convertit en un dels esdeveniments que millor recullen el testimoni de cada edició de l’esdeveniment, deixant un document gràfic molt valuós que, de cara al futur, esdevindrà un patrimoni indispensable per la ciutat i per la mateixa fira. Més de 350 participants Des de la primera edició, a finals del segle passat, el Zoom fotogràfic ha aplegat més de 350 participants. Durant aquests anys, el certamen ha mantingut la seva estructura bàsica, però ha innovat amb noves categories adaptades segons els avenços de la fira. Així, mentre sempre s’han premiat, i es seguirà fent-ho, la millor foto de la vaca de la fira o la millor instantània del tractor antic, amb el pas de les edicions s’han anat creant i eliminant diferents categories. L’any passat, per exemple, es va premiar també la millor foto de l’espai de circ, de la trobada de cotxes clàssics Renault 5 (R5), de les caramelles d’Ardèvol, del monument de la plaça del Camp i dels clients a les botigues i establiments de l’UBIC. Aquest, any, amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del certamen, l’organització ha informat que incorporarà una novetat per tal que els participants del Zoom fotogràfic puguin obtenir més joc en les seves instantànies i així garantir, de nou, l’èxit en la seva edició més especial. El vint-i-cinquè aniversari del Zoom fotogràfic és una de les fites que es commemoren aquest any a la Fira de Sant Isidre, que homenatjarà també als que van lluitar contra el foc en el gran incendi de 1998 i celebrarà el quart de segle de la trobada de cotxes Renault Sport Classic.