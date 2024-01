El govern de Solsona tirarà endavant la sol·licitud a la Secretaria d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat per traspassar la titularitat d'un tram de la carretera de la Llosa del Cavall (C-462z), concretament el Lv-4041 a l'altura de l'Escola El Vinyet, per accelerar la construcció d'una rotonda per millorar la seguretat de la mobilitat al voltant del centre. El ple municipal va acceptar aquesta acció amb 10 vots a favor, dels integrants d'ERC i Junts i tres abstencions de Treballem per Solsona. En tractar-se del primer ple del 2024, també es va aprovar la renovació del padró municipal, que determina que el gener de 2023 hi havia 9.171 habitants, 40 més respecte a l'any anterior.

El regidor d'Urbanisme, Joan Parcerisa, va assegurar que s'han realitzat estudis previs de les obres que pretenen dur a terme per construir la rotonda i les despeses que es preveuen són de 115.000 euros, incloent-hi l'asfaltatge, la millora de la senyalització i l'adequació de les voreres. A més, va apuntar que cada 20 anys s'haurien de fer intervencions per garantir el seu bon estat, tot i que va argumentar que «la carretera es va construir fa 25 anys i encara es conserva correctament». A aquests costos, se li sumaran també uns 800 euros mensuals, destinats al seu manteniment i la neteja.

Elis Colell, cap de la candidatura de Junts, va manifestar al ple municipal que des del 2009 se sabia que l'escola Vinyet estaria situada al tram Lv-4041 de la carretera de la Llosa del Cavall i el procés d'obres per millorar la circulació i garantir la seguretat ha trigat molt a arribar, «ara sembla que hi ha molta pressa per agilitzar el procés, però portem esperant des de fa 15 anys». També va afegir que l'execució d'aquest projecte demostra que «a Solsona es governa sobre la marxa i sense previsió». Tot i això, van votar a favor de la petició.

D'altra banda, Marc Barbens de Treballem per Solsona va assenyalar que assumir «la titularitat d'una carretera és un regal enverinat i suposarà una despesa més per l'Ajuntament, sobretot a llarg termini». A més, va defensar que la gestió d'aquest projecte amaga «la incapacitat de treballar i de comunicar-se amb l'Administració per arribar a acords» i va advertir que el procés fins que la rotonda sigui una realitat serà «molt llarg». Per aquests motius, es van abstenir en la seva decisió.

L'alcaldessa, Judit Gisbert, va argumentar que cal fer les obres per «evitar el caos» que se sol generar a la zona de l'escola El Vinyet i faran «tot el que sigui possible per tirar endavant la rotonda», conscients de les despeses que comportarà. Segons Gisbert, l'Administració es va negar a tirar endavant el projecte, i els interventors consultats van determinar que «fins que el consistori no obtingués la titularitat, no es tiraria endavant el procés».

Petit augment d'habitants

Com és habitual en el primer ple de cada any es va aprovar la renovació del padró municipal d'habitants en data de primers de gener de 2023. Segons les xifres oficials, a principis de l'any passat a Solsona hi havia 9.171 habitants, 40 més respecte a l'any anterior. Tot i això, el consistori va assegurar que, a dia d'avui, al padró hi ha registrats 9.559 habitants, una xifra encara més alta, però que és extraoficial, ja que haurà de ser validada per l'Institut Nacional d'Estadística.