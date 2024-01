El zoo del Pirineu d'Odèn ha formalitzat un acord amb el govern de Castella i la Manxa que permetrà que es pugui ocupar d'animals rescatats a la província que no comptin amb les capacitats de tornar a la natura de forma segura. Fins ara, la fundació s'ha compromès a fer-se càrrec de dues àligues calçades amb ossos de les ales trencats i una cornella que ha estat humanitzada.

La directora del zoo, Stania Kuspertova, va explicar a Regió7 que van ser els responsables del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge d'Albacete qui es van posar en contacte amb la fundació per plantejar la seva proposta. A més, va assegurar que els animals pels quals van impulsar el projecte són per aquells que presenten «un grau de discapacitat tan gran que si els deixessin lliures a la natura seria condemnar-los a una mort segura». Per tant, segons Kuspertova, necessiten estar en llocs en què els puguin «cuidar per tota la vida».

La fundació del zoo del Pirineu també col·labora amb la Generalitat de Catalunya i la Junta d'Andalusia. Tot i això, la directora ha explicat que no reben cap ajuda ni subvenció de les administracions per fer-se càrrec dels animals rescatats d'aquests territoris. A més, tenen un criteri intern pel qual només admeten espècies que es puguin «adaptar correctament a l'alçada en què es troba el refugi», per garantir el seu benestar.

En la majoria dels casos, els animals que els arriben solen presentar ferides que els afecten a la seva correcta mobilitat: en cas d'aus a les ales i en mamífers a les potes. Un cop arriben al centre solen fer exercicis de rehabilitació i llavors poden verificar si poden recuperar el seu moviment completament o no.