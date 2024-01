L'escassetat de pluges al llarg del 2023, el present estat de sequera i les elevades temperatures han afectat la producció de tòfona a tot el país, causant que s'hagi collit menys quantitat que en temporades anteriors i que el seu preu s'hagi incrementat. En aquest context, el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) va organitzar una trobada en una parcel·la de Lladurs on es cultiva aquest fong i que ha optat per un sistema de regadiu que obté l'aigua d'un riu proper, per tal de no dependre exclusivament de les pluges, com va assegurar l'expert en micologia i tubericultura del CTFC, Daniel Oliach.

El «gran drama de la tòfona», com va detallar Oliach, són les poques pluges qui hi va haver durant l'any passat. «El fong necessita certa precipitació a la primavera per néixer i també les típiques tronades de l'estiu», però durant el 2023 «no va ploure ni a la primavera, ni a l'estiu, ni a la tardor». Per aquest motiu, és essencial comptar amb recursos d'aigua alternatius. En el cultiu on es va fer la trobada, i amb el qual el CTFC coopera oferint als seus propietaris l'assessorament pertinent des de fa 16 anys, s'opta per sistemes de reg que bomben l'aigua d'un pou situat en un riu proper fins als camps.

Un dels principals punts en què cal incidir per millorar aquest sector és la investigació al respecte i el fet de donar-la a conèixer, com van assegurar alguns productors que van assistir a la trobada. Segons Oliach, «a Catalunya no som coneixedors de la tòfona que es conrea en el nostre territori», i el fet que sigui un producte propi del país li atorga una «exclusivitat molt valuosa i que cal aprofitar».

En aquest sentit, el tècnic del CTFC va incidir en la importància de «crear la cultura de la tòfona a Catalunya, com s'ha fet a Itàlia i França des de fa molts anys». Tot i això, va destacar que la millor forma d’aconseguir aquest objectiu és fent que «els productors obrin les portes de les seves explotacions i que restauradors puguin trepitjar els terrenys on es conreen les tòfones i així que puguin conèixer més de prop d’on prové l’aliment i tot el que hi ha darrere». «Com més coneixes un producte, més l’estimes», com va apuntar Oliach.

A la trobada també hi van assistir membres de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, del Trufforum de Vic i productors i restauradors que treballen amb la tòfona.

El terreny idoni per la tòfona negra

Com va assegurar Oliach, els camps en què es cultiva aquest preuat fong han de comptar amb una sèrie de requisits, com que el terreny es trobi a mitja muntanya, que pugui gaudir de certes precipitacions durant l’any i que el sòl sigui arenós, per garantir que les tòfones puguin créixer correctament.

Des de fa tres dècades, els models que se solien plantejar en aquestes explotacions eren de secà, tot i que amb l’actual sequera, és vital aportar més aigua que la que prové de la pluja.