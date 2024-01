L'Ajuntament de Solsona ha alertat que en les últimes hores s'han produït nous robatoris de cablejat elèctric d'instal·lacions provisionals que estaven a l'aire lliure amb motiu de les festes de Sant Antoni i del Carnaval, al Camp del Serra i la plaça del Palau. De la mateixa manera, ha fet saber que s'han sostret fins a sis reixes de ferro d'embornals de diferents punts del nucli urbà, concretament a la urbanització de la Cabana d’en Geli i al sector de la Creu de Sant Joan (Cissa) durant les darreres setmanes, causant «el consegüent perill per als vianants».

Segons ha confirmat el consistori, la Policia Local ja ha tramitat les denúncies corresponents per aquests robatoris, motiu pel qual intensificaran el patrullatge, especialment a les nits. A més, les autoritats locals han fet una crida a la col·laboració veïnal, tant per contactar amb el cos de policia en cas de sospites o per avisar en cas de notificar noves sostraccions.

La brigada municipal ha reposat els elements sostrets amb peces de recanvi, però si aquesta onada de robatoris continua l'equip de govern ha assegurat que «s’alentirà el temps d’arranjament a l’espera de nou subministrament». A més, el fet que aquestes reixes no hi siguin poden arribar a causar caigudes dels vianants que no les percebin i fins i tot perjudicis pels vehicles que hi circulen.

L'Ajuntament també ha explicat que a la segona setmana de gener es van robar un cable de telefonia en l’àmbit del parc de la Mare de la Font. En aquest cas, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de les diligències.

Aquest augment de furts «recorda els robatoris de cablejat de coure que es van produir a Solsona l’octubre del 2022», com ha assegurat el consistori. Llavors, els autors, que no van arribar a ser identificats, manipulaven fanals de la via pública i van deixar diversos punts del municipi sense llum.