Infants de diverses escoles de la comarca s'han reunit a la plaça del Camp de Solsona aquest matí per reivindicar el paper de la dona a la societat amb motiu del 8-M. Molts d’ells portaven pancartes amb lemes feministes i pòsters que aportaven informació dones referents de diferents àmbits. Aquest material ha estat treballat prèviament en els seus respectius centres educatius. Durant l'acte també s'ha fet la lectura d’un manifest que ha estat creat pels mateixos alumnes i professors de les escoles.

La concentració ha estat impulsada pel grup de treball de Coeducació del Solsonès per posar en valor «la lluita constant pel feminisme». L'entitat també va impulsar la creació d'una petita exposició que s'ha fet a la sala polivalent sota el nom de 'Les dones hi som - i sempre hi hem estat'. Aquesta exhibició recull varis pòsters fets per alumnes solsonins i que mostren les seves dones referents.