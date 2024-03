Sant Llorenç de Morunys finalitza els treballs de reparació dels paviments

Les intervencions per reparar i millorar l'estat dels paviments amb aglomerat asfàltic a Sant Llorenç de Morunys ja han estat finalitzades. Com va assegurar el consistori, les actuacions han estat petites i en la majoria dels casos s'han restaurat enfonsaments, paviments malmesos, trams de carrers amb terra i reposicions fetes amb formigó. Els carrers i trams de la vila en què s'han realitzat aquestes accions de millora han estat l'Anselm Clavé, Morunyedes, Montlleó, Creueta, Verge de Lord, cap de Balç, Mur, Serra de mitges, Set Riberetes, Emprius, Serra del Verd i Roureda.

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va apuntar que el cost de les actuacions ha estat assumit majoritàriament per l'Associació Font Llumà, el mateix consistori. En el cas particular d'un tram que s'ha pavimentat per primera vegada al carrer Verge de Lord, ja que abans era de terra, la meitat de les despeses han estat pagades pels mateixos veïns de la zona.