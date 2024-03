Docents del sector forestal defensen que calen més professionals formats

L'Escola Agrària del Solsonès avui ha acollit la 8a trobada d'escoles forestals, en què hi han participat un centenar d'alumnes i professors del sector. A l'acte també hi han assistit estudiants de les escoles agràries de Santa Coloma de Farners i del Pirineu. Segons el professorat de les diferents escoles, els estudiants del sector forestal «tenen molta oferta laboral assegurada en territoris de Pirineu i Prepirineu», tot i que la «desconnexió rural» estesa en alguns sectors de la societat fa menys persones hi estiguin interessades.

Els tres centres que han participat en la trobada formen part del Departament d'Acció Climàtica i centren la seva activitat en la formació agrària i forestal. I encara que les seves direccions assegurin que els estudis solen ser molt atractius i se solen omplir bona part de les places disponibles, durant els darrers anys han patit una lleugera davallada pel que fa als alumnes matriculats.

«Hi ha una tendència en què les persones de la zona metropolitana no tenen contacte amb el món rural», un dels factors que, segons el cap de servei de Formació Agrària, Joan Minguet, contribuiria al fet que el sector agrari i forestal no resulti atractiu pels joves, com també «el desànim causat per la situació actual de la pagesia», com ha manifestat la cap de programes de l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, Marta Macià.

«Tot i que com a centres no patim totes les problemàtiques de què es queixen els pagesos actualment, com l'excés de burocràcia i els preus injustos, els alumnes les perceben igualment», com ha apuntat Macià. Durant els estudis, solen fer pràctiques en empreses del sector que els hi aporten una «visió realista» de la feina, ja que viuen per primera persona les dificultats que hauran d'enfrontar un cop s'hagin matriculat i s'endinsin al món laboral.

Tot i això, la professora de l’Escola Agrària del Pirineu, Núria Duró, ha assegurat que un dels punts forts dels estudis forestals és que «són molt amplis», un fet que permet que les seves sortides professionals siguin diverses: des de treballar amb motoserra als boscos, utilitzar maquinària, l'educació forestal, l'administració de fauna, entre d'altres. A més, «és un àmbit en què hi ha molta feina i demanda», sobretot en zones rurals i de muntanya.

Segons ha apuntat el cap de servei de formació, cada any augmenta el percentatge d'espai forestal respecte al d'espais llaurats. «Fa vint anys, a Catalunya teníem un 58% de zones forestals i actualment en tenim un 66%», motiu pel qual ha destacat que «calen professionals que estiguin formats i sàpiguen com treballar, tractar i netejar els boscos correctament».

Una jornada lúdic-educativa

Durant la trobada, els alumnes i professors dels centres han pogut visitar la plantació d'alzines tofoneres que hi ha l'Escola Agrària del Solsonès, com també el Hub forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que està en obres. També han pogut participar en un campionat de proves relacionades amb els estudis que cursen, amb la intenció de fer «xarxa i comunitat entre persones que en un futur es dedicaran al mateix àmbit» i per gaudir d'un «dia lúdic, però també formatiu», com ha apuntat la directora del centre situat a Olius, Isabel Rovira.

