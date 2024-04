La iniciativa solsonina Reviu la Roba acollirà un nou mercat d’intercanvi

L'associació solsonina Reviu la Roba acollirà un nou mercat d'intercanvi de peces de vestir el pròxim dissabte, 27 d'abril, a la ciutat. La iniciativa té la finalitat de promoure donar una nova vida a la roba que no s'utilitza i afavorir la compra de productes de segona mà. Com a novetat, enguany hi haurà una «taquilla inversa», amb què els assistents podran col·laborar amb el projecte a través de donatius, tot i que es tracta d'una iniciativa no lucrativa.

A partir del 2 i fins al 15 d'abril tindrà lloc el període de recollida de roba, en què es podran portar les peces als establiments Molsa Toleràncies, Mans i Mànigues i English amb l'Anna. Un cop entregades, les impulsores valoraran cada peça segons un sistema de punts, en funció del qual els donants podran adquirir nous ítems. El mercat d'intercanvi estarà obert per a tothom, però aquelles persones que no hagin donat roba i també vulguin comprar algunes peces hauran de pagar-les, tot i que a un preu reduït, segons un criteri de punts establert.