El taller Casserras enllesteix la restauració dels Gegants del Pi de Barcelona

El taller d'escultura Casserras de Solsona ja ha finalitzat la restauració dels Gegants del Pi, l'Elisenda i en Mustafà, que van resultar malmesos en caure a terra impulsats per un fort cop de vent, el passat dissabte a Girona. Les dues figures van quedar greument malmeses, ja que van impactar de cara, i van arribar al taller amb bona part de les seves parts escultòriques desfigurades. Demà al matí els dos gegants sortiran de l'obrador com nous, després de la seva reconstrucció i d'haver-los tornat a policromar, de manera que podran assistir a la Trobada Nacional de Gegants que té lloc aquest diumenge a Barcelona.

Segons va detallar Sessa Casserras, actual encarregada del taller, l'Elisenda és la figura que va quedar més mal parada en l'accident i, per tant, la que ha hagut de rebre més atenció durant els sis dies que han restat a Solsona. La geganta va impactar a terra completament de cara, fet que li va causar greus desperfectes en rostre i mans, que els restauradors del taller han hagut de reconstruir. Els últims passos del procés van ser la muntura de les figures i la posada dels seus accessoris característics, com la perruca i la corona. Però durant aquesta setmana han consolidat les estructures de cartó pedra, han reconstruït l'enguixat i els han tornat a pintar. A més, es va aprofitar per canviar els ulls de vidre de la geganta.

Els membres de la colla dels Gegants del Pi, com va explicar Casserras, en cap moment els van posar presses per tenir els gegants llestos per aquest diumenge. Tot i això, la restauradora, en veure l'estat en què van arribar, els va poder assegurar que en aquest període de temps la parella podia estar enllestida, tot respectant els temps que requereix cada pas de la intervenció. «Al taller tenim experiència tractant gegants de cartó pedra i que hagin patit aquesta mena d'accidents», ha conclòs la directora del taller.

Aquest diumenge, Barcelona acull la Trobada Nacional de Gegants, que commemora els 600 anys de la tradició i cultura gegantera a la ciutat. L'Elisenda i en Mustafà es van accidentar vuit dies abans que aquest esdeveniment, de manera que les restauradores de l'obrador d'imatgeria festiva solsoní han hagut de treballar de valent per tenir-los a punt per a l'ocasió.

Finalment, gràcies als seus incasables esforços i destacable professionalitat les dues figures han estat renovades amb el temps que s’havia acordat inicialment.

Generació en generació

La relació entre la família Casserras i els Gegants del Pi de Barcelona no és, en absolut, accidental. Va ser Manel Casserras, avi de la Sessa, qui es va encarregar de fer les primeres restauracions als gegants originals, com també el seu fill, Josep Manel Casserras, que va liderar altres intervencions. Així doncs, la Sessa Casserras és la tercera generació que es fa càrrec que aquestes figures llueixin com ho feien el primer dia.