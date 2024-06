Solsona ha estat reconeguda com la millor població de la província de Lleida per la revista Viajar, que com Regió7 està dins del grup Prensa Ibérica. Segons han explicat membres de la redacció de Viajar, Solsona ha estat escollida per diferents periodistes experts en viatges i col·laboradors de la revista. El fet que la revista Viajar ha nomenat la població més bonica de 52 províncies, en una tria que té a veure amb els 85,1 milions de viatgers internacionals que van visitar Espanya l’any passat i segons les dades recollidess a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La revista considera que els amants del barroc no poden prescindir d’una ciutat com Solsona, ja que compta amb un gran llegat arquitectònic d’aquest estil dins de la mateixa ciutat, però també en llocs relativament propers com ara el santuari del Miracle.

Entre els monuments de la ciutat més destacats subratllen el Palau Episcopal i el portal del Pont. El premi de la revista és el mateix reconeixement d’aparèixer a la llista de la revista Viajar, però aquesta cita ja és una referència.

Albert Colell, membre del projecte cooperatiu Solsona Experience, ha destacat que han rebut aquest premi és un motiu de satisfacció per a la ciutat i per a empreses com la seva que es dediquen a la difusió del llegat patrimonial. Reconeix, també, la feina feta de tots els agents implicats en el turisme i la cultura de Solsona.

Solsona Experience treballa per promocionar Solsona, el seu patrimoni, la seva gent i el territori que l’envolta mitjançant visites guiades i experiencials. Per això, Colell reconeix que han aconseguit situar al mapa una població que fa deu anys no era tan coneguda com ho és avui. «La gràcia de Solsona és que no destaca només per un element concret, sinó que la bellesa recau en el conjunt del nucli antic. Si bé és cert que hi ha edificis més destacables com l’ajuntament, la catedral o el palau episcopal, però, en general, tota la pedra del nucli antic està molt ben conservada», ha ressaltat Colell. «Som conscients que gràcies a les visites que fem, molta gent està descobrint l’autèntica Solsona. No només la part material, sinó també el patrimoni cultural». Colell ha reconegut que molts turistes busquen l’essència de les poblacions, i això és el que troben a Solsona. No només coneixen el patrimoni material, sinó el cultural. Els turistes poden venir un dissabte i veuran una vila molt tranquil·la, en canvi, si venen per carnaval o corpus, veuran una Solsona molt viva i vestida de gala.

Més enllà de la població de Solsona, Colell ha explicat que també els agrada mostrar el Santuari del Miracle, o el Castell de Lladurs, que ha estat recentment restaurat. n