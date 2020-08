Així serà l'iPhone 12: característiques i preus filtrats

Les presentacions d'Apple queden gravades en la memòria. Sobretot, en un temps en el qual els assistents esperaven el gest i les paraules màgiques de Steve Jobs quan, gairebé al final de l'esdeveniment, i ficant la mà en la seva butxaca deia: "hi ha una cosa més... " i tots, sense excepció, sabien que una cosa gran estava a punt de ser presentat.

Avui, la pressió d'influencers, estrelles de la xarxa i periodistes superespecialitzats en la marca de la poma han reduït la incertesa i moltes setmanes abans de la presentació es filtren les dades, per la qual cosa resultarà realment difícil que allò que té Apple en la seva cistella sigui realment una sorpresa per a ningú. Fabricants de components, de fundes, de protectors, o la gran distribució ja han filtrat el que serà l'iPhone 12, que s'estrenarà en el mercat en poques setmanes.

I el que se sap és el següent: els preus no pujaran respecte a la generació anterior, es canvia –per fi– el disseny de l'aparell, i s'inclouran millores importants en la pantalla, el processador, l'autonomia i la cambra.

Disponibilitat en el mercat

Segons un dels grans filtradors d'Apple, Jon Prosser, la Keynote en la qual es presentés l'iPhone 12 tindria lloc la primera quinzena d'octubre, sobre el dia 12, i alguna de les noves versions, no totes, començarien a estar disponibles per al lliurament abans de finals del mateix mes. Unes altres vindran al novembre.

Gamma de producte: quatre models

Els nous iPhone seran compatibles amb les xarxes 5G encara que com ha afirmat la revista Bussines Insider, també es posarà en el mercat un model amb connectivitat 4G que es comercialitzaria en el primer trimestre del 2021 i el preu del qual es podria situar en els 800 dòlars.

La distribució especialitzada ha deixat entreveure a aquest diari que es preparen per a comercialitzar quatre diferents models, ben diferenciats per les seves característiques. Dels quatre, el de gamma més alta serà l'iPhone 12 Pro Max, que comptarà amb pantalla de 6,7 polzades Super Retina XDR amb ProMotion i gamma de 10 bits. Integrarà una memòria RAM de 6GB i s'oferirà en tres versions diferents en funció de l'emmagatzematge intern (128, 256 i 512GB). Els preus variaran en funció de l'emmagatzematge intern, i estaran fixats, segons Bussines Insider en els 1.099, 1.199 i 1.399 dòlars respectivament.

L'iPhone 12 Pro arribaria amb 6,1 polzades i amb característiques semblants al Max. Els preus es mourien entre els 999, 1.099 i 1.299 dòlars en funció de l'emmagatzematge intern.

El tercer de la família seria l'iPhone 12 Max, amb una memòria RAM de 4GB i que estaria disponible en dues versions en funció de l'emmagatzematge intern, una de 128 GB i una altra de 256 GB. La cambra posterior serà doble (no triple com la versió superior) els preus, serien de 750 i 849 dòlars en funció de la capacitat.

L'últim model de la família seria l'iPhone 12, amb una pantalla de 5,4 polzades i el preu de les quals seria de 650 i 749 dòlars depenent de la seva capacitat interna.

Càmera millorada en imatges nocturnes

Les filtracions apunten al fet que la càmera serà triple en els dispositius de gamma més alta. L'analista d'origen xinès Ming-Chi Kuo ha assenyalat que aportarian millores en la qualitat d'imatge a conseqüència de la incorporació d'un sistema d'autofocus, que permetrà enfocar més ràpidament que en els models anteriors. També s'espera una millora en la captura d'imatges en situacions de poca il·luminació.

Entre les funcions d'aquest nou enfocament, que s'apunta serà assistit per LIDAR, estaran l'enregistrament de vídeo 4K a 120FPS i càmera lenta 4K a 240Fps. El programari del dispositiu aporta una manera nocturna avançada i un sistema de reducció de soroll per a fotografia nocturna. Així doncs sembla que les millores se centraran en la fotografia en condicions de baixa il·luminació amb reducció de soroll, millor estabilització d'imatge i enfocament automàtic més ràpid.

Processador, més potència i 5G

Cada nova generació d'iPhone ha apostat per un nou processador i per a aquests s'espera el relleu de l'Apple A13 Bionic, per l'Apple A14 Bionic. Amb aquest processador es diu que Apple faria el salt als 5 nanòmetres i que disposaria d'un mòdem 5G de Qualcomm. En una convenció de TSMC, fabricador taiwanès de semiconductors, es va indicar que el nou processador seria capaç de millorar la potència bruta de la CPU de l'Apple A13, és a dir, que l'A14 de l'iPhone 12 pot arribar a incrementar la seva potència en un 15% i reduir el seu consum energètic en un 30%.

Bateria

Aquest aspecte és un dels més confusos en les filtracions realitzades, encara que el que sembla clar és que els nous dispositius d'Apple seran capaços d'augmentar la seva autonomia, bé amb una de major capacitat que s'afirma superarà els 4.000 mAh –ho aportarà més de dues hores d'autonomia respecte a l'actual–, o bé optimitzant menors capacitats amb programari i ajustos del processador. Inclourà càrrega ràpida i sense fil de 20W de potència. El carregador es vendrà a part.

L'analista Ming-Chi Kuo ha dit que una de les claus dels nous iPhone per a no incrementar preus estaria en una bateria en la qual la companyia de la poma hauria optat per un disseny simplificat, que permet reduir entre un 40% i un 50% el seu cost. A cal sumar la integració de la bateria en una placa lògica més econòmica.

Pantalla amb millor taxa de refresc

Respecte a la pantalla, guanya punts la idea que Apple no renúncia als 120 Hz per a l'iPhone 12 Pro, que vindrà amb versions OLED, la diferència entre els models Pro i els altres estaria en la tecnologia ProMotion, que és com denomina la signatura a les seves pantalles amb altes taxes de refresc i que ja estan implementades en els últims models d'iPad Pro.

Es manté el tipus de notch present en la generació anterior, encara que –aquí hi ha discrepàncies–amb una grandària inferior.

Resolució de la pantalla

iPhone 12: pantalla de 5,4 polzades, resolució 2.340 x 1.080 píxels, 475 ppp, 60Hz.

iPhone 12 Max: pantalla de 6,4, resolució 2.532 x 1.170 píxels, 460 ppp, 60Hz.

iPhone 12 Pro: pantalla de 6,1 polzades, resolució 2.532 x 1.170 píxels, 460 ppp, 120Hz.

iPhone 12 Pro Max: pantalla de 6,7 polzades, resolució 2.778 x 1.284 píxels, 458 ppp, 120 Hz.

Capacitat interna

Probablement Apple abandona la capacitat dels 64 GB en els nous iPhone per tant, ens trobaríem capacitats de 128 GB, 256 GB i 512 GB en els quatre models que vegem enguany.

Colors

L'any passat els iPhone 11 Pro i Pro Max van estrenar el color verd fosc i l'iPhone 11 va seguir l'estela de l'iPhone XR amb colors molt atrevits: el que s'espera per a aquests iPhone 12 és que hi hagi un model en blau fosc. També que la posterior es mantingui amb el cristall dels iPhone de 2019, mat i resistent a petjades.

Preu dels iPhone 12

Ha estat XinGe_inChina, qui que ha publicat una taula on resumeixen les especificacions i preus dels models d'iPhone (versió econòmica de cada model). Les dades procedeixen de TrendForce. Tots tindrien pantalla AMOLED (fins al model més bàsic) i mentre els models barats comptarien amb 4 GB de memòria RAM, els iPhone Pro tindrien 6GB. Els preus bàsicament serien els mateixos que els de la passada generació i varien lleugerament amb els oferts per Bussines Insider (per versió) i que hem esmentat més amunt, tant els uns com els altres resulten orientatius sobre el que tindrem en el mercat.

iPhone 12: 699 dòlars.

iPhone 12 Max: 799 dòlars.

iPhone 12 Pro: 1.049 dòlars.

iPhone 12 Pro Max: 1.149 dòlars.

A manera de resum

Els iPhone 12 arribaran a l'octubre, però els models Pro previsiblement no estarien al mercat fins a novembre. Els iPhone 12 més bàsics arribaran abans que els models Pro.

iPhone 12 es dividirà en dos models, un de 5,4 polzades i un altre de 6,1 polzades. Vindran pantalla OLED (Super Retina Display). Comptarà amb 4GB de RAM, emmagatzematge de 128 o 256GB, un cos d'alumini, processador A14, xip amb suport 5G i una càmera posterior de doble lent.

iPhone 12 Max tindrà pantalla OLED, també Super Retina Display, però de 6,1 polzades. Comptarà amb 4GB de RAM, les mateixes capacitats d'emmagatzematge de l'iPhone 12 i el cos d'alumini, processador A14, suport de 5G i càmera posterior de doble lent.

iPhone 12 Pro tindrà pantalla de 6.1 polzades amb pantalla OLED (Super Retina XDR) i habilitarà una major velocitat en el refresc. Disposarà de 6GB de RAM amb opció d'emmagatzematge de 128GB, 256GB i 512GB. El cos serà d'acer, processador A14, connectivitat 5G, càmera de triple lent i sensor LiDAR.

iPhone 12 Pro Max amb pantalles de 6.7 polzades amb 120 Hz de taxa de refresc. Comptarà amb especificacions similars a les de l'iPhone 12 Pro quant a RAM, emmagatzematge, i disseny amb mateix cos d'acer, connectivitat 5G, processador A14 i càmera triple amb sensor LiDAR.