UNBOXING PLAYSTATION 5: Tots els detalls de la nova consola de Sony

Cada lustre i mig (més o menys), arriba aquell moment en què tocar escurar-se les butxaques per comprar la nova consola que Sony treu al mercat. En aquesta ocasió no ha sigut diferent i aquest dijous 19 de novembre, després de 7 anys des de l'última PlayStation, Sony s'ha tret el barret i inaugura una nova prometedora generació de consoles.

Playstation 5 ja ha sortit oficialment a tot el món, comptant que a Estats Units, Amèrica Llatina, i Àsia va sortir farà una setmana, només quedaven els últims de la fila que en aquest cas ha sigut Europa i Austràlia. Sony va prometre una revolució tècnica i immersiva per aquesta nova Playstation 5, i ara per ara només s'està enduent bones crítiques per part de la premsa.

Ens trobem davant la Playstation més grossa del mercat pel que fa a la mida, la que estèticament innova més (amb aquest blanc que cobreix tota la consola) i probablement la que més ràpid ha esgotat l'estoc d'existències en el seu dia de llançament. Perquè actualment si vols una Playstation 5 a Espanya, t'has d'esperar, com a mínim, fins a mitjan desembre.

En aquest vídeo us ensenyem el contingut sencer que hi ha dins una Playstation 5 i una ràpida comparativa de grandària amb la seva predecessora.