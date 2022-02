La setena edició del Mobile Social Congress (MSC) arrencarà aquest diumenge sota el lema 'La tecnologia al servei de la vida' i recuperarà parcialment la presencialitat. En total, s'oferiran tres jornades de tallers, xerrades o exposicions els dies 27 de febrer, 1 i 2 de març, amb algunes activitats presencials al Born i d'altres telemàtiques. El congrés, que organitza SETEM amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, parlarà entre altres dels impactes post-covid en fàbriques i cadenes de subministrament, casos de pràctiques antisindicalistes per part de grans empreses electròniques o els impactes socials i mediambientals de l'extracció de metalls per a la producció de bateries elèctriques.

Clàudia Bosch, tècnica d'Electrònica Justa de SETEM i membre de l'organització del MSC, ha explicat en la roda de presentació del programa que oferiran les jornades que volen aprofitar un cop més la setmana que Barcelona acull el Mobile World Congress (MWC) per oferir un espai "complementari" a la ciutadania on s'aborden temàtiques que no es tracten al MWC. Bosch també ha defensat que el MSC és un projecte "molt necessari" especialment en un context en què la pandèmia ha accelerat els processos de digitalització i s'ha utilitzat més en espais com escoles o hospitals.

Per la seva banda, David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona ha fet valdre que el consistori subvencioni esdeveniments com el MSC, organitzat per actors de la ciutat "amb trajectòria i experiència" per fer una reflexió sobre l'impacte de la tecnologia mòbil. "Sobretot considerant que Barcelona és la capital mundial del mòbil", ha afegit. També ha valorat positivament "la tenacitat" de SETEM i ha felicitat l'entitat pel programa de l'edició d'enguany.