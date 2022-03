La companyia Huawei acaba d’anunciar la disponibilitat, a partir del 28 de març, del seu model Nova 9 SE, que destaca pel seu potent sistema de càmeres de 108 MP i per les funcions de videografia integrades, que creen noves possibilitats de gravació.

Tant fotografiant paisatges com retrats, arquitectura i més, ja sigui de dia o de nit, aquest dispositiu és capaç de capturar l’entorn amb detall. La seva tecnologia de refrigeració, la llarga durada de la bateria, la tecnologia multitàctil i la compatibilitat amb les velocitats de càrrega que proporciona el SuperCharge de 66 W proporcionen notables resultats en l’ús. Per la seva part, les optimitzacions d’EMUI 12 donen un rendiment fluid a més d’una sinergia entre el telèfon i altres productes de l’ecosistema Huawei.

Característiques de les càmeres

A diferència dels smartphones convencionals, que solen estar equipats amb un sensor de càmera de 64 MP, el Nova 9 SE compta amb el sistema de quatre càmeres amb IA de 108 MP, que està compost per una lent principal de 108 MP, una ultra gran angular de 8 MP, una ‘bokeh’ de 2 MP i una lent macro de 2 MP. Com que té més píxels, la càmera principal de 108 MP d’ultra alta definició (obertura de f/1.9) ajuda a capturar detalls en alta definició.

L’augment de la mida del sensor i la tecnologia d’imatge integrada ofereixen fotografies nítides en el mode d’alta resolució, fins i tot quan s’aplica el triple zoom. En escenaris amb molta llum i HDR, la tecnologia de píxels 9 en 1 combina les dades de blocs de píxels per conformar-ne un ultra gran equivalent a 2,1 micròmetres augmentant la lluminositat de la imatge. La càmera principal compta amb un sensor d’1/1,52 polzades que proporciona una millorada resolució i sensibilitat a la llum. D’aquesta manera, es garanteix un bon rendiment en condicions de poca llum.

El Nova 9 SE també té una càmera frontal gran angular (equivalent a 2,0 micròmetres, obertura f./2,2) amb intel·ligència artificial en el mode ‘Bellesa’. Permet canviar automàticament al mode gran angular quan es gira el telèfon de banda a banda des de la posició vertical, cosa que facilita les selfies en grup.

Valors afegits

La manera de consumir continguts està canviant. De fet, aprofitant l’auge del Vlogging, l’equip ofereix funcions que faciliten la creació de vídeos. Mitjançant la gravació contínua de les càmeres frontal i posterior, és possible alternar-les i capturar històries en un sol arxiu de vídeo. La gravació de vídeo amb el mode Dues Vistes permet mostrar reaccions en directe als esdeveniments utilitzant simultàniament la càmera davantera i la posterior sense necessitat d’editar.

També s’ha simplificat el procés d’edició de vídeo amb Hybrid Video, Image Search i One-Click Video Creation. Gràcies a l’aplicació Petal Clip, els usuaris poden triar entre una gran varietat de plantilles i temes de vídeo abans de publicar els seus vlogs a les xarxes socials.

El model és compatible amb l’obturador remot dels smartwatches Huawei que són compatibles amb aquesta funcionalitat.

Disseny i pantalla

Disposa d’una pantalla de 6,78 polzades compatible amb la gamma de colors P3. Amb l’ajust de llum suau de 10 K, l’experiència fotogràfica es manté constant tot el dia, ja que la brillantor de la pantalla s’optimitza de manera dinàmica en funció de les condicions de llum ambiental.

Fa 7,94 mil·límetres de gruix i està disponible en una nova gamma de color blau elaborada amb vidre 3D per aconseguir un efecte brillant i una textura cristal·lina mitjançant la tecnologia de nanotextura de doble capa. El mòdul de la càmera StarOrbit Ring ofereix una refracció de la brillantor que recorda la de les estrelles.

Característiques destacades

Integra un potent sistema de refrigeració de dissipació de calor de grafè en una arquitectura tipus sandvitx capaç de detectar i refredar les zones sobreescalfades més ràpidament. Això significa que pot funcionar a ple rendiment i mantenir-se fred al tacte, fins i tot al transmetre vídeos.

És compatible amb la tecnologia multitàctil de 10 punts de Huawei i amb la tecnologia tàctil d’ultra alta resolució de 8x. Proporciona una resposta ràpida fins i tot al realitzar gestos amb diversos dits i ajuda a enquadrar l’objectiu quan s’utilitza el zoom.

Ofereix una òptima autonomia gràcies a la seva bateria de 4.000 mAh. Durant els períodes d’inactivitat, el consum energètic del telèfon es manté al mínim i, a més, gràcies a la càrrega ràpida de 66W, en 15 minuts es carrega fins al 60% i en 36 s’omple del tot. Compta amb certificació TÜV Rheinland Safe Fast Charge.

Preus i oferta

Huawei nova 9 SE arriba en tres combinacions de color: blau, blanc i negre. Estarà disponible a partir del 28 de març per 349 euros en versió única per al nostre mercat de 8 GB RAM i 128 GB ROM. Com a oferta de llançament, la firma ha establert la següent promoció: si es realitza un avançament de 10 euros se’n podran obtenir 50 de descompte. Aquesta promoció d’avançament només serà vàlida entre el 18 i el 27 de març del 2022.