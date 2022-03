La Unió Europea renova 10 anys més el 'roaming' gratuït. El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous una nova regulació que prorroga el 'roaming' fins al 2032. L'eliminació dels sobrecàrrecs per navegar per internet, trucar o enviar missatges quan es viatja a qualsevol estat de la UE va entrar en vigor el juny del 2017, però aquest any expirava la legislació que ho permetia. Amb la normativa revisada s'han introduït alguns canvis, com per exemple una millora de la qualitat de la itinerància. "Hem vist en els últims anys que quan et connectes a la xarxa d'un altre país es redueix la qualitat del servei de dades o de trucades", diu a l'ACN Jordi Solé, l'eurodiputat d'ERC i ponent a l'ombra de l'informe parlamentari sobre el 'roaming'.

Solé assegura que amb la nova legislació s'ha "reforçat els drets dels consumidors", que podran utilitzar el mòbil "com a casa". D'altra banda, Solé remarca que els usuaris també es veuran beneficiats per altres millores, com la limitació dels costos que es poden carregar les operadores entre elles per l'ús del 'roaming'. Una mesura que també hauria de facilitar la competència de les operadores petites, diu l'eurodiputat d'ERC.