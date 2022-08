Probablement ja te n’has adonat, però a diferència d’altres plataformes, a Twitter es permet la publicació de continguts pornogràfics. La primavera passada, la companyia va voler anar més enllà i va estudiar la possibilitat de monetitzar els vídeos sexuals, un canvi radical que no va prosperar a causa de les dificultats per detectar amb precisió i bloquejar l’explotació sexual infantil o els nus no consentits, segons ha informat el portal nord-americà The Verge.

La proposta que Twitter va posar llavors sobre la taula passava per permetre als creadors de contingut adult vendre subscripcions de pagament als usuaris que volguessin tenir accés a la seva intimitat, el mateix model que ha catapultat la plataforma OnlyFans. Twitter s’hauria quedat amb una part d’aquestes subscripcions. Executius de la companyia van assenyalar que, en cas d’adoptar aquesta mesura, s’arriscarien a perdre el suport de molts anunciants publicitaris, el seu principal negoci, però que el nou negoci porno els hauria permès compensar aquestes possibles pèrdues.

Abans de prendre una decisió tan dràstica, Twitter va reunir 84 empleats que estudiarien al detall la viabilitat de la proposta. L’abril passat, l’anomenat ‘Equip Vermell’ va concloure que la falta de capacitat de la plataforma per vigilar eficaçment els continguts nocius feia impossible poder crear un model de subscripció per a contingut pornogràfic com OnlyFans. «Twitter no pot detectar amb precisió l’explotació sexual infantil i els nus no consentits a escala», van assenyalar l’abril passat en un document intern a què The Verge ha tingut accés.

Explotació sexual de menors

L’equip va remarcar que Twitter no tenia eines per evitar la proliferació de contingut il·lícit sobre menors —una cosa que ja succeeix en l’actualitat— o per detectar l’edat real dels creadors de contingut sexual. Saltar al negoci porno accentuaria aquesta problemàtica, van concloure. Aquestes advertències sobre la seguretat dels nens és el que va fer descarrilar el projecte, que es va interrompre indefinidament al maig, poc després que la directiva de Twitter i el magnat tecnològic Elon Musk acordessin la seva compra de la xarxa social per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions d’euros).

Tot i així, Twitter continua tenint un problema majúscul amb l’explotació sexual de menors. La investigació de The Verge assenyala que la directiva de la plataforma «està fent poc per solucionar-lo» malgrat les advertències dels seus empleats, que fa anys que demanen als seus caps millorar les eines per a la detecció de pornografia infantil.

Amb 229 milions d’usuaris al dia, Twitter és una de les xarxes socials més utilitzades del planeta. Tanmateix, la plataforma no ha aconseguit obtenir beneficis en vuit dels últims deu anys. Aquest inestable model de negoci ha fet que Twitter inverteixi menys en la moderació de continguts que els seus competidors, com Facebook. Diversos empleats han assenyalat a de The Verge que la companyia treballa amb tecnologies són que «fràgils i ineficients», cosa que la porta a no detectar una «quantitat considerable» de contingut il·legal.

«Avui dia no podem identificar proactivament el contingut violent i tenim [polítiques] de contingut per a adults inconsistents i la seva aplicació», va escriure l’‘Equip Vermell’ al seu informe intern. «Tenim capacitats de seguretat febles per mantenir els productes segurs».