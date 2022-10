Instagram busca ampliar les possibilitats dels grups a la xarxa social amb el desenvolupament dels perfils de grup, que permetran a diverses persones compartir el seu contingut en un mateix lloc, i que actualment es troben en proves.

Les «Comunitats» és una de les grans apostes de Meta per a les seves xarxes socials. Anunciades primer per a WhatsApp, i posteriorment per a Messenger i Facebook, reuneixen en un mateix lloc els grups de conversa que giren sobre una temàtica o un espai social comú, com pugui ser l’escola dels fills o les activitats de les associacions del barri.

Durant un temps les Comunitats també es van deixar veure a Instagram, com ja ha compartit des del març, i en diverses ocasions, l’expert en enginyeria inversa Alessandro Paluzzi. L’últim que se’n sap és que han canviat el seu nom a «Perfils de grup».

Cada comunitat o perfil de grup requereix el seu propi nom d’usuari i fotografia de perfil, així com una descripció. Els usuaris s’hi poden unir com a membres o com a administradors, i l’activitat pot ser pública o privada.

De les captures compartides per Paluzzi a l’agost se sap que els membres d’un perfil grupal poden compartir-hi publicacions i fotografies, que seran visibles per a tothom en el cas que sigui un grup públic.

Meta ha confirmat aquesta nova característica i les proves que s’estan fent al Canadà. «Estem provant la capacitat d’unir-se a un perfil de grup i compartir històries, publicacions de feed o reels amb els membres del grup, perquè la gent pugui connectar amb els altres sobre els seus interessos en un espai dedicat», ha explicat un portaveu de la companyia a Business Insider, i recollit per Europa Press.