Com es pot netejar l’altaveu de l'iPhone?

Amb el temps, els altaveus de l’iPhone poden deixar de sonar com en els primers mesos, i tot i que sembli una avaria, en la majoria d’ocasions es deu a la brutícia del telèfon mòbil.

Els altaveus, igual que el port Lightning, són elements sensibles que hem de netejar amb precaució per evitar mals majors. I per assegurar-nos la seva continuïtat, Apple dona alguns consells per netejar el telèfon amb seguretat. En aquest cas, es refereix als últims models: els iPhone 14, 13, 12 i 11.

En primer lloc, sempre ha d’estar el telèfon apagat i, evidentment, amb tots els cables desendollats. El més adequat per netejar-lo és utilitzar un drap lleugerament humitejat i que no tregui borrissols, com el que s’utilitza per a les ulleres. Hem d’anar amb compte que no hi entri humitat per les obertures. No hem de fer servir tampoc productes de neteja ni aire comprimit.

També podem utilitzar un raspall de dents o una cinta per desprendre’ns de la brutícia, tot i que Apple recomana utilitzar el drap humitejat ja que el raspall podria fer malbé els altaveus si no el passem amb suavitat. Recomanen també tovalloletes impregnades en alcohol isopropílic al 70%, alcohol etílic al 75% o tovalloletes desinfectants de la marca Clorox per les superfícies exteriors de l’iPhone.