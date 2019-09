TV3 prepara un nou programa amb l'actor David Verdaguer

David Verdaguer assumirà pròximament el repte de trencar tabús sobre persones de les quals se suposa que no hem de riure i que, per altra banda, no acostumen a rebre gaire atenció als grans programes d'entreteniment, com són els discapacitats físics, els invidents o els malalts terminals. L'actor es posarà al capdavant de l'adaptació catalana de Taboo, una producció de TV3 en col·laboració amb El Terrat, que ha aconseguit molt d'èxit a la televisió pública de Bèlgica. El programa es rodarà aquesta tardor-hivern i constarà de nou programes, que es podran veure el 2020.

A cada entrega, el presentador convidarà quatre persones amb una mateixa vulnerabilitat en una casa de vacances per conviure-hi durant una setmana, en què hi haurà temps per fer diverses activitats però també per conèixer-les a fons. Després, en un teatre i amb els quatre protagonistes entre el públic, interpretarà un monòleg còmic sobre tot el que ha viscut i ha après.

Taboo és un format original belga emès a la televisió pública (Eén) i distribuït per Lineup Industries que s'ha convertit en l'estrena d'entreteniment més reeixida de la història del canal i que ha generat un impacte social molt positiu. A Bèlgica ha renovat per una segona temporada, s'ha adaptat a Austràlia, Suïssa i al Canadà, i a altres territoris ja n'estan preparant la seva versió. De fet, fins a 13 països ja n'han comprat els drets.