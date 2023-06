Enfilats damunt d’un 'tuk-tuk', sortegem a un ritme vertiginós el trànsit en els exuberants carrers de la ciutat, flanquejats per cables d’electricitat aplegats a banda i banda dels edificis. A l’horitzó, dins de l’enquadrament, sobresurt imponent la 'stupa’ d’un temple budista, mentre de fons sentim el ritme d’un barri viu. És la banda sonora de Bangkok, la capital de Tailàndia, un país disposat a mostrar els seus tresors als visitants que, com nosaltres, observem fascinats i a càmera lenta cada racó del territori que els habitants locals tenen apamat.

Vint hores de vol i una escala separen Catalunya d'aquest indret ple de contrastos i amb tot el necessari i possible per a viure aventures per a tots els públics. Es tracta del país dels somriures, dels colors, dels rius i dels adjectius sense fi. Perquè, pels qui hi viatgen, els girs de guió se succeeixen com fotogrames, els uns rere els altres, especialment pels qui hi van per primer cop. Això sí, sorpreses positives, ja que en aquest país del sud-est asiàtic, els viatgers són rebuts amb els braços oberts i amb la voluntat de compartir els seus tresors històrics, gastronòmics i culturals amb la resta del món.

És un país abocat al turisme, on l’ampli ventall de comoditats que s’ofereixen permeten que escollim el tipus de viatge que vulguem fer, seguint els nostres gustos i el pressupost. L’oferta turística està preparada per allò que vulguem, des de penjar-nos la motxilla a l’espatlla i viatjar amb motocicleta de lloguer per anar per lliure, fins a optar a tots els luxes, com hotels de cinc estrelles o restaurants premiats a un preu raonable per a les butxaques catalanes.

No en va, és un dels destins preferits per a un ampli espectre de viatgers: tant per a ‘mochileros’ com per a les parelles que se’n van de lluna de mel. Un cop reservat el vol, que pot ser el tràmit més complicat i costós, les possibilitats són infinites. Cal reservar els allotjaments i planificar la ruta amb antelació, però no cal reservar les activitats diàries: el més recomanable és deixar-se portar per tot allò que ofereix el país un cop ja som al destí. Llums, claqueta i acció per conèixer el més destacat d'un país tan fotogènic com Tailàndia!

Trames d’acció a Chinatown, al cor de Bangkok

Bangkok és un escenari on tot és possible. Des de l’arribada a l’aeroport fins a endinsar-se al cor de la capital, sigui amb tren o amb taxi, de dia o de nit, crida l’atenció la combinació de l’arquitectura tradicional amb l’’skyline’ que dibuixen els seus gratacels. Es distribueixen a banda i banda del riu Chao Praya, que creua serpentejant la ciutat i deixa al seu pas una traça d’embarcadors públics que teixeixen les dues ribes. I és que, locals i turistes, encaminats cap al seu destí, es mesclen en les barques fluvials que travessen el riu i permeten desplaçar-se ràpidament per diferents punts de la ciutat.

Un dels seus barris, Chinatown, sublima la sensació de ser el ‘main character’ d’una pel·lícula d'acció, poblat per llums de neó decoratives al més pur estil xinès i per desenes, o centenars de paradetes de menjar a peu de carrer.

En la successió de cases d’una i dues plantes i comerços de tota mena, es fa difícil parpellejar; fer-ho implicaria perdre’s l’enèsima seqüència de Yaowarat. És l’eix vertebral d’aquest barri, la recepta del qual està feta amb dinamisme i una gastronomia popular d’allò més atípica (als nostres ulls). Escorpins fregits inclosos, que fan les delícies dels ‘foodies’ més agosarats.

Envaeixen l'asfalt els locals especialistes a esquivar obstacles, treballadors que empenyen carros amb aliments, turistes absorts i els 'tuk-tuk' aparcats, en convivència amb les característiques paradetes de ‘street food’ a base de ‘dim sums’, ànec lacat a la pequinesa, carn estofada o truites de cranc premiades amb estrella Michelin (com la de Raan Jai Fay, un dels restaurants d’aquest carrer). Els preus per sopar-hi oscil·len entre els 50 i els 300 bahts i, com a la resta del país, cal anar amb compte amb el picant.

‘Easter egg’ a Chinatown. El restaurant Laoteng, a Yaowarat, permet degustar l’street food’ de Chinatown en la tranquil·litat d’un restaurant on seure i prendre’s una beguda fresca. Permet degustar la fusió entre la cuina xinesa i tailandesa a partir de 120 bahts per plat.

Una bona dosi de llums, trànsit, sons, olors i gustos que s’ha mantingut impassible davant l’arribada de turistes, desitjosos de conèixer aquest ‘spot’ tan popular. I amb uns ingredients que expliquen, en la subtrama, la migració històrica de la comunitat xinesa cap a la capital de Bangkok, a partir del 1700, a la recerca d’oportunitats econòmiques i comercials, especialment en el terreny de la gastronomia o en el de l’artesania. Així doncs, alhora que representa una part important de la història i la cultura tailandesa, és un lloc fascinant per explorar la influència xinesa al país. A Chinatown també podem provar el durian, un fruit tropical típic de Tailàndia. N’hi ha que l’adoren pel seu gust, però d’altres que no poden apropar-s’hi a causa de la seva olor. Això sí: cal evitar visitar Chinatown els dilluns perquè les paradetes al carrer tanquen.

Encara que no tot es basa a menjar al carrer. A l’edifici de l’antiga farmàcia de Chinatown es destil·la l’herència xinesa. Es tracta del Restaurant Potong, un restaurant d'estrella Micheiín, que dirigeix la Chef Pam, hereva de l'edifici i una celebritat gastronòmica del país. Durant tres anys, ha recuperat l'edifici amb l'objectiu de venerar la cuina de les generacions xineses que la precedeixen.

Posar pausa als temples budistes

Tot i això, no totes les localitzacions de pel·lícula de Bangkok es concentren a Chinatown. L’efervescència de la ciutat xoca contrasta amb la placidesa de la vida religiosa de Bangkok, on conviuen el budisme, el cristianisme i l'islam. Els més espectaculars, però, són els temples budistes de la ciutat, impassibles al pas del temps. Anomenats 'wat' en llengua tai, n'hi ha prop de 400 repartits per tota la geografia de la ciutat. A banda de ser importants centres religiosos, són pilars dels assumptes socials de la ciutat i espais on refugiar-se del bullici de l'exterior. Els més reconeguts pel seu impressionant disseny arquitectònic són el Wat Phra Kaew, Wat Pho i Wat Arun, tots tres majestuosos, garants de la serenitat dels voltants de l'antiga ciutat reial.

Les seves 'stupes' s'alcen al cel, mentre que les seves parets, curosament detallades, expliquen històries mil·lenàries amb colors clars i brillants. L'encens i la misticitat impregnen l'ambient, juntament amb els cants dels monjos com a so d'ambient. L'arquitectura i la naturalesa dels jardins dirigeixen a la imatge de Buda, al centre del santuari. Són espais sagrats, portes a la contemplació i a la introspecció, de manera que, com a visitants, ens hi hem d'apropar amb respecte, conscients que són espais importants en el dia a dia de la comunitat local. Per a entrar-hi, ens haurem de treure les sabates (és recomanable dur mitjons) i cobrir-nos les espatlles, en cas de dur-les descobertes.

A l'oest del riu trobem el Wat Phra Kaew, dins del complex del Gran Palau. És un dels temples més reverenciats, testimoni de la riquesa cultural i espiritual del país: al seu interior hi ha el Buda d'Esmeralda, esculpida en jade verd. És l'indret on els tailandesos connecten amb la seva espiritualitat. El preu per entrar-hi és de 500 baths per visitar tot el complex, inclòs el Museu de les arts del regne i un espectacle de ball tradicional.

Prop d'aquest conjunt hi ha el Wat Pho, conegut per la seva imponent estàtua del Buda reclinat, que mesura 46 metres de llarg i està recoberta d'or. Les construccions de la resta del conjunt inclouen decoracions intrincades amb colors vius, figures mitològiques, flors i detalls fets a mà que podrem visitar per 100 baths.

A la riba oposada del riu (haurem de creuar amb un vaixell públic des del moll de Tha Tian per 5 baths) hi ha el Wat Arun, l'evocador Temple de l'Alba, situat a la part oriental de la ciutat. Els primers raigs de sol impacten sobre el seu 'prang' central, fent brillar els relleus de porcellana i les decoracions d'aquesta estructura vertical. El temple està dedicat a la deessa hindú Aruna, que personifica l'albada. Això no obstant, també és recomanable la visita a aquest lloc sagrat a la nit, quan els focus (aquest cop artificials) il·luminen l'escena i es reflecteixen en les aigües del Chao Praya.

‘Pro tip’: acaronar els núvols a Bangkok

Per a un ‘upgrade’ del viatge, a Tailàndia s’ofereixen experiències que només es poden viure pocs cops a la vida. Com allotjar-se al Lebua Hotel, en una de les torres més altes de la capital, un allotjament de cinc estrelles amb totes les comoditats necessàries i molt més per a tornar a la calma després d’un dia d’anades i vingudes pels carrers de la ciutat. Situat estratègicament entre l’aeroport internacional de Suvarnabhumi (BKK) i el centre, permet tocar el cel de la capital i fer-ne una panoràmica.

Amb més de 64 plantes d’alçada, és un dels edificis més alts de Bangkok i ofereix unes vistes impressionants. Alhora, és un dels allotjaments més prestigiosos a un preu assequible per les butxaques europees: en temporada alta, les habitacions amb menys prestacions per a dues persones costen al voltant de 150 euros amb esmorzar inclòs. Totes són suites amb vistes, de manera que qualsevol d’elles garanteix una estada de luxe. En matèria gastronòmica, l’hotel no té competència: compta amb quatre restaurants d’alta cuina, tres d’ells amb Estrella Michelin i un 'sky bar' on passar una vetllada especial per sopar o fins i tot degustar l’esmorzar que inclou l’allotjament. O fins i tot per viure-hi aventures úniques, com les dels protagonistes de 'Resacón 2, ¡Ahora en Tailandia!' (2011), algunes escenes de la qual es va rodar en aquest hotel.

Ayutthaya: un gir cap al 'thriller' històric

Pels qui prefereixen conèixer l’herència històrica i religiosa del país, Ayutthaya és una de les seves escapades. Situada a aproximadament 80 kilòmetres de Bangkok, val la pena trobar una excursió per visitar aquesta finestra al passat. No serà difícil, ja que se n’ofereixen centenars pels carrers cèntrics de la capital, on hi ha una gran oferta turística.

Sobre la gespa verda del tranquil poble d’Ayutthaya, antiga capital del regne de Siam, reposen els vestigis de segles anteriors. És una joia històrica, el teló de fons de les aventures èpiques dels grans imperis que van competir per dominar aquest tros de món. Els detalls gastats de les parets dels temples, que constitueixen un dels complexos arqueològics més importants del sud-est asiàtic ―reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO― revelen el pas del temps i murmuren històries de reis, comerciants i batalles èpiques. Ara, hi regna el pacifisme i la tranquil·litat, i la comunitat local hi veu desfilar diàriament visitants i turistes encuriosits pel seu simbolisme. És un lloc on evocar el bon karma i on ha esdevingut especialment popular fer la visita amb vestimenta local. Fins i tot hi ha locals especialitzats a guarnir els visitants amb les vestimentes tradicionals per 50 baths. Al més pur estil 'Bridget Jones: sobreviviré' (2004).

Dins del parc històric d'Ayutthaya evoca l'esplendor del passat. És recomanable la visita als temples emblemàtics Wat Mahathat, famós per la seva icònica estàtua de Buda en les arrels d'un arbre i per albergar relíquies de Buda; Wat Chai Wattanaram, molt semblant al temple d'Angkor Wat de Cambodja; i Wat Phanan Choeng, conegut per una enorme estàtua de Buda. És un lloc de peregrinació per als tailandesos i té una atmosfera espiritual única. A més, una manera encantadora de veure la població des d'una altra perspectiva, i gaudir de les vistes panoràmiques, és un passeig en barca pel riu, també molt popular entre els visitants. La visita a tot el complex val 220 baths.

En aquesta pintoresca població, la vida contemporània s'entrellaça amb el passat gràcies a la resiliència d'un poble que s'ha reconstruït i ha mantingut viva la seva herència cultural al llarg dels anys. Els temples es donen la mà amb les cases de fusta d'una comunitat pescadora totalment abocada als tres rius que li donen vida i, alhora, l'àlies 'la Venècia de l'est': el Chao Praya (enllaça Bangkok amb aquesta ciutat), el Lopburi i el Pa Sak, tots tres navegables.

'Easter egg' a Ayutthaya. Davant del parc històric hi ha el Homglin Thai Dessert Cafe, un lloc ideal per refugiar-se de la calor tailandesa i provar les postres típiques del país amb una beguda refrescant. El més popular és el Mango Sticky Rice, que no deixa a ningú indiferent, seguit pel 'look choop', uns dolços en forma de fruita fets a base de mongetes. És semblant al massapà, versió tai.

Aquesta situació geogràfica privilegiada explica que fa segles fos la capital d'un imperi pròsper gràcies a les seves rutes comercials que abastaven tota l'Àsia amb carregaments de fusta de teca, sucre, marfil, sedes i altres articles provinents del Japó i la Xina. Gràcies a això, el regne va establir importants llaços diplomàtics amb altres nacions, com el Japó o França, els assentaments de les quals encara es poden visitar. El 1767, les forces birmanes (Myanmar) van conquerir Ayutthaya i van destruir una part de les ruïnes que avui en dia es poden visitar. El 1782, durant el regne de Rattanakosin es va establir la capital de Siam a Bangkok, l'actual capital del país. Rama I va ser el primer rei de la dinastia Chakri, encara ara al tron del país.

Koh Samui: el paradís sense efectes especials

En qualsevol pla de viatge a Tailàndia, és molt comú incloure-hi altres destins, a banda de Bangkok i Ayutthaya. Davant del dinamisme de l'interior, els viatgers opten per la platja, amb destins tan populars com Phuket, Krabi o les illes Phi Phi. Un dels llocs que està agafant volada és Koh Samui, l'illa de Samui. Com que està situada a la costa est, és recomanable per a viatges de maig a octubre (l'època de pluges) perquè al Golf de Tailàndia hi plou menys que a la resta del país.

Per arribar-hi, cal agafar un avió des de Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Krabi, Pattaya o fins i tot des de Singapur. La trama comença a l'escena inicial, al mateix aeroport (USM), d'aspecte tropical, la porta d'entrada d'un autèntic paradís de platges blanques de sorra fina, cels i mars blaus i muntanyes verdes. Aquest destí natural gaudeix d'una atmosfera relaxada, d'un entorn tropical exuberant, amb vegetació frondosa, camins sinuosos i miradors panoràmics que deixen sense alè, com el que ofereix la curiosa Overlap Stone, per 20 baths. Més enllà de la naturalesa, l'illa té un gran patrimoni religiós, com els temples del Big Buddha, al temple Wat Phra Yai, o el Wat Plai Laem, ambdos amb entrada gratuïta, o el mercat nocturn Fisherman's Village.

Koh Samui és un bon lloc franc des d'on fer excursions a altres indrets destacats, com el parc marí Mu Ko Ang Thong, un arxipèlag de 42 illes verges protegides, i un dels llocs més paradisíacs de Tailàndia, en una excursió d'un dia. El parc compta amb una gran biodiversitat, inclosos coralls, peixos tropicals, crancs i tortugues marines, entre altres espècies, de manera que és necessari pagar una entrada de 300 baths per accedir a la reserva, per tal de controlar l'aforament i dedicar els diners de la visita a la conservació del patrimoni natural. A més, com que els ferris públics no hi arriben, és molt recomanable contractar un 'tour' amb llanxa o vaixell des de Koh Samui, des de 2.300 baths. Les excursions inclouen 'snorkelling' en les seves aigües cristal·lines (és imprescindible respectar el fons marí, on habiten coralls i peixos multicolors) i la visita a l'espectacular Emerald Lake i els diferents miradors que permeten obtenir vistes panoràmiques de tot el parc natural. A banda de la roba de platja, l'excursió inclou senderisme, motiu pel qual s'hi ha d'anar ben calçat. Aquestes illes van inspirar Danny Boyle en el guió de la pel·lícula La Playa (2000), amb Leonardo DiCaprio com a protagonista. Això sí, tot i estar inspirada en aquest espai, finalment va rodar-se a un altre 'spot' tailandès: les illes Phi Phi.

Per als amants de l'oci nocturn, la lluna plena és motiu de celebració. Des de Koh Samui, es pot viure una experiència única. Es tracta de la Full Moon Party, una vibrant festa a la platja de Haad Rin, a Koh Phangan, una illa propera a Koh Samui. Es tracta d'una festa amb molta fama internacional que se celebra mensualment, durant la nit de lluna plena. Es caracteritza pel seu ambient internacional i espectacles i malabars de foc. La sorra de la platja es converteix en una pista de ball improvisada, mentre milers de persones vingudes de tot arreu del món, vestides amb roba de colors brillants i amb tatuatges fluorescents (provisionals) a la pell es mouen al so d'una mateixa cançó.

'Pro tip': experiència holística a Explorar Hotel

De la mateixa manera que a Bangkok, a Koh Samui també hi ha allotjaments exclusius, on podem gaudir de totes les comoditats. En el cas d'aquesta illa, destaca Explorar Hotel, un tros de cel a la terra. És una escapada 'adults only' amb vistes impressionants al golf de Tailàndia. Disposa de 125 habitacions, suites i villes amb accés directe a la platja, i una 'infinity pool' de 50 metres. Amb tot això, captura l'esperit de l'illa, amb una decoració inspirada en la cultura local i materials naturals, com la fusta, la pedra i el coco. El preu de les habitacions oscil·la entre els 180 i els 380 euros per nit, en el cas de les villes amb piscina a l'habitació.