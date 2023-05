Has mirat mai el cel blau i, tot d'una, han aparegut al teu camp de visió unes taques flotants negres en forma de fils, línies o teranyines? Clínicament es denominen miodesòpsies, però popularment s'anomenen "cucs" o "mosques volants".

Aquests cossos flotants apareixen quan mirem una cosa plana, com una paret llisa o el cel blau i solen ser una conseqüència de la deshidratació natural de l'humor vitri, és a dir, la substància gelatinosa transparent que omple l'ull i que amb el pas de la llum projecten la seva ombra sobre la retina. Per tant, el que veiem són les ombres d'aquests conglomerats, que com a tals no es corresponen amb objectes externs reals.

hey si tienen de estas no se asusten, son miodesopsias (vitreo se vuelve mas líquido), normal. Lo q sí, si notas un aumento exagerado repentino tienes q ir al oftalmólogo https://t.co/dIclc8D64R — chapi igifor (@ectientradox) 8 de mayo de 2023

Per què veig aquests "cucs" o "mosques"?

Ja sabem que aquestes miodesòpsies són conseqüència de l'acumulació de l'humor vitri. I és que, a mesura que envellim, el vitri comença a espessir-se o encongir-se i pot desprendre's de la part posterior de l'ull. Això es denomina despreniment vitri posterior i aquests cossos flotants solen aparèixer després d'aquest. La realitat és que aquestes taques volants són una les principals causes que porten als pacients a les consultes dels oftalmòlegs, però aquests expliquen que "en la majoria dels casos no es tracta d'una patologia greu ni existeix un risc imminent, i solen disminuir o desaparèixer gradualment”.

Qui és més fàcil que vegi aquestes taques?

La pregunta que es fan moltes persones és si qualsevol pot veure aquestes "mosques" o "cucs". I la realitat és que sí, encara que com detallen els experts és més probable veure aquestes taques si:

El pacient necessita ulleres per a veure des de lluny, és a dir, pateix miopia.

Aquesta persona ha estat sotmesa a una cirurgia de cataractes o s'ha realitzat una neteja de la càpsula posterior amb làser.

Pateix inflamació a l'interior de l'ull.

Com es tracten aquests problemes visuals i quan cal preocupar-se?

Lògicament, qualsevol que comenci a observar aquest element en el seu camp de visió tendeix a preocupar-se. Però els oftalmòlegs subratllen que "en la majoria dels casos, les miodesòpsies no han de ser motiu de preocupació”. No obstant això, en determinades ocasions les taques flotants podrien ser indici d'una patologia més greu.

Així doncs, quan cal acudir a l'oftalmòleg?

Quan de manera sobtada apareguin noves taques que interrompen la visió.

Si veiem més mosques volants de l'habitual.

En el cas que les miodesòpsies estiguin acompanyades de la pèrdua de visió perifèrica.

Si apareix una ombra en la visió perifèrica (lateral).

Si una cortina grisa cobreix part de la visió.

És important conèixer aquests símptomes perquè en aquests casos les miodesòpsies poden ser símptoma d'un esquinçament o despreniment de retina. Aquesta patologia es produeix quan la retina se separa de la part posterior de l'ull. Es tracta d'una malaltia greu que ha de tractar-se de manera urgent.