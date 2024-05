Només parlen per als convençuts

Les compareixences públiques, els mítings o les conferències són espais propicis perquè a alguns polítics se’ls escalfi la boca i diguin coses que després costarà de justificar des de la suposada moderació a què aspiren els que pretenen governar. Sovint veiem, enmig d’una certa eufòria, polítics que busquen la frase que provocarà els aplaudiments de la seva parròquia i que, potser, els mitjans recolliran.

En algunes ocasions, resulta xocant que els partits estiguin disposats a enfangar-se tant per aconseguir desprestigiar els rivals amb l’insult i la desqualificació, enlloc de presentar propostes argumentades que permetin als ciutadans escollir l’oferta política que els resulti més convincent. Però la política d’aquí és així i en temps d’eleccions encara s’accentua més, com podem comprovar en aquest cicle electoral a l’Estat espanyol, que va començar amb les municipals i va continuar amb les generals, les gallegues, les basques, les catalanes i que acabarà amb les europees.

És habitual veure mítings en els quals els oradors parlen només per als convençuts, dedicant-se bàsicament a desqualificar els adversaris i a presentar-se com la millor opció, sense concretar gaire què faran si governen. Sembla que pensin més en el titular que en anunciar les decisions que prendran o amb qui pactaran si no obtenen la majoria suficient, que són coses que interessen als electors que no militen en cap partit i que encara no tenen decidit el vot. I és que amb la propaganda política de les campanyes electorals no és estrany que a Catalunya encara hi hagi un 40% d’indecisos.