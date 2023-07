El telèfon mòbil, un dels símbols més representatius de la nostra època, és més contaminant del que sembla. Un gest tan simple i quotidià com enviar un WhatsApp a un amic o compartir una imatge a les xarxes socials genera un fort impacte en el medi ambient.

Aquest impacte ecològic és difícil de mesurar, ja que tot depèn del tipus d’ús que li doni el seu propietari o el telèfon per si mateix. Tot i això, els investigadors James Suckling i Jaquetta Lee de la Universitat de Surrey van crear una llista que pot servir per fer-nos una idea de quins són els smartphones més contaminants del mercat.

En el seu estudi titulat ‘Redefinint l’abast: el veritable impacte mediambiental dels smartphones?’ (2015), els investigadors van analitzar alguns dels telèfons més populars del mercat i els quilograms de CO2 que s’utilitzen de mitjana al fabricar i utilitzar cadascun d’ells.

La contaminació d’un smartphone comença amb l’extracció de minerals, fusta i qualsevol altre producte necessari per a la seva fabricació. Entre els materials més utilitzats per a la seva creació hi ha l’estany, minerals com or i plata, petroli i àcids per a les bateries.

En aquest cas, veiem com el telèfon més contaminant de tots els analitzats és, amb diferència, l’iPhone 6 d’Apple (que en aquell moment era l’últim iPhone del mercat).

El següent pas és mesurar l’impacte mediambiental que es produeix durant el seu transport fins que cau en mans de l’usuari. Aquí, Apple torna a convertir-se en el fabricant més contaminant.

L’ús que li donem al telèfon mòbil també influeix en el medi ambient. L’estudi està basat en el perfil d’un usuari típic, és a dir, una persona que utilitza Internet al mòbil de manera intensa al consumir vídeos o navegar per la Xarxa. Aquest consum té un cost d’emissions que repercuteix en el medi ambient i, tot i que es tracti d’un mateix usuari per a tots els mòbils, l’HTC One és el més contaminant.

Les conclusions de l’estudi suggereixen que l’ús que la societat dona al telèfon ha canviat amb el pas dels anys i que, avui dia, l’usuari típic utilitza l’Smartphone per a bàsicament navegar per Internet.