Que bonic és estar enamorat! Tot i que, l'enamorament no duri per sempre, l'amor sí que ho pot fer, si sabem com cuidar a la persona que està al nostre costat. La parella s'ha d'amoixar cada dia perquè és qui està al nostre costat en els moments més durs i en els més bonics. Compartim amb la parella tot el que tenim. Així doncs, per què no agrair-li de tant en tant? Però us diré un secret: perquè l'amor duri, l'has de cuidar cada dia, no necessites res més que un missatge, una nota, un detall, una abraçada, un petó o fer l'amor. Però avui, us portem un regal impressionant per sorprendre a la vostra parella perquè és Sant Valentí. Preneu nota i prepareu-vos per una vetllada sorprenent!

La capsa de l'amor Per sorprendre a la teva parella, sigui home o dona, només necessites prestar atenció a aquests passos i el resultat et deixarà ben parat i meravellat! Comencem! Material 1 capsa de regal grossa i quadrada

grossa i quadrada 1 capsa de regal més petita i rodona

Xocolatines

Llaminadures

Roses de tela de colors

de colors Un peluix

Un missatge d'amor

Un cúter

Pistola de silicona i silicona

i silicona Cinta de doble cara Pas a pas Agafa la capsa gran i talla amb un cúter tots els marges que conformen l'estructura de la capsa. La capsa haurà de quedar oberta amb les quatre parets obertes.

La capsa Agafa la capsa rodona i enganxa-la sobre la base de la capsa grossa amb la pistola de silicona.

amb la pistola de silicona. Posa cinta de doble cara sobre les xocolatines que hagis comprat, amb l'embolcall, és clar. Enganxa-les als laterals interiors de la capsa gran.

amb l'embolcall, és clar. Talla les tiges de les roses de tela i posa només les poncelles dins la capsa petita i rodona. La quantitat de roses que necessitaràs variarà en funció de la mida de la capsa.

La quantitat de roses que necessitaràs Al centre de les roses o en un costat (dins la capsa petita) , pots posar-hi un peluix petit.

Aprofita i posa un missatge escrit o comprat, on li diguis com l'estimes Et deixem el vídeo de @boxlujoso perquè vegis que bonic queda. Ara ja no tens cap motiu per no regalar amor a la teva parella. Temps no en tens gaire, però si t'hi poses, segur que ho entregues abans que acabi el dia. I si no, pots fer servir aquesta idea per una altra ocasió especial. I recorda, cuida l'amor cada dia. @boxlujoso #valentinesday #valentinesday2024 #sorpresa #regaloespaña #sanvalentin #cajasorpresa #regalonovio #tutorial ♬ оригинальный звук - user4475731809327