Acumula molta brutícia i no acostumes a netejar-lo cada setmana: dedica-li una neteja profunda de cinc minuts

El microones s’ha convertit en un electrodomèstic imprescindible a les cuines, ja que permet escalfar menjar precuinat o altres productes en pocs segons, la qual cosa suposa un significatiu estalvi de temps per als usuaris. No obstant, aquest aparell no és el primer que ve al cap de qualsevol persona a l’hora de preparar una llista de neteja, tot i que resulti pràcticament impossible no embrutar-lo després de l’ús reiterat que se’n fa i la constant entrada i sortida de recipients amb líquid o menjar.

Per aquesta raó, és important mantenir net l’interior del microones per evitar pudors o l’acumulació de bacteris i altres microorganismes nocius que poden acabar al nostre plat. Es recomanable recomana dedicar un mínim de cinc minuts a la setmana a desinfectar i treure taques d’aquests electrodomèstic.

Si bé és cert que la manera més eficaç de mantenir el microones sempre impol·lut consisteix a passar-hi un drap cada vegada que s’utilitza, la veritat és que la majoria d’usuaris no disposen de temps per fer-ho o simplement no els resulta pràctic. En aquests casos, és aconsellable, d’una banda, tapar recipients que continguin salses o altres productes amb risc d’esquitxar, i de l’altra, passar un drap humit amb detergent almenys cinc minuts cada setmana. Tot i que la prioritat és desinfectar l’interior de la màquina, posant especial atenció al disc giratori, una vegada completada aquesta primera part de la tasca pot prosseguir-se a netejar-ne també l’exterior.

Altres trucs

Hi ha altres vies alternatives als draps tradicionals que també poden ajudar a mantenir net l’interior del microones. Una és retirar elements com el plat o el suport de l’interior i, una vegada queda buit, inserir-hi un bol que contingui aigua amb vinagre i deixar-lo escalfant durant cinc minuts. Així, el vapor de la barreja netejarà les parets de l’electrodomèstic i amb un drap es podran acabar de retirar fàcilment les restes que hi puguin quedar.