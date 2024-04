El truc infal·lible per eliminar els escarabats de casa teva una vegada per totes

Els escarabats són un dels insectes més molestos que poden entrar a casa nostra. Amb la calor d’aquest abril, l’arribada d’aquests insectes s’ha avançat, perquè ja han començat a fer acte de presència. Acabar amb un escarabat no sempre és tasca fàcil, ja que són bitxos molt resistents i es reprodueixen amb bastanta facilitat. Existeixen molts remeis casolans per lluitar contra aquesta plaga, però no sempre són efectius.

Aquests molestos insectes apareixen sobretot en zones delicades de la nostra llar, com el lavabo o la cuina. Els escarabats solen fer les seves colònies a les canonades, darrere dels electrodomèstics o sota de l’aigüera. És important vigilar les zones més humides, càlides i fosques de la casa.

Les xarxes socials han esdevingut un lloc on proliferen els trucs casolans i TikTok no ha fet més que estendre’ls. En els últims dies s’ha fet viral un vídeo amb una fórmula casolana per acabar amb els escarabats i que es pot fer amb productes que podem tenir a casa. Els usuaris han confirmat que aquesta barreja resulta molt útil en les tasques de neteja.

La fórmula perfecta per acabar amb els escarabats

Els escarabats poden accedir a casa nostra a través de les portes i finestres, que solen estar més obertes ara que arriba la calor. Un cop a dins, busquen un lloc on assentar-se, per aquest motiu és important acabar amb elles abans que es reprodueixin i es converteixin en un problema molt més seriós. Segons el vídeo viral, la barreja que acabarà amb aquests insectes una vegada per totes només requereix tres ingredients: aigua, vinagre blanc i aromatizador de lavanda o menta.

El primer que fa falta és un polvoritzador per poder escampar la barreja pels racons més ocults de la casa. Després cal barrejar 300 mil·lilitres d’aigua, 150 mil·lilitres de vinagre de neteja i 100 mil·lilitres d’aromatitzant. És important barrejar bé els ingredients perquè quedin ben integrats i deixar-ho reposar uns minuts. Finalment, cal escampar el líquid pels racons on poden aparèixer aquests molestos insectes.

Les millors zones per evitar els escarabats són els desaigües, les aigüeres de la cuina i del lavabo i darrere dels electrodomèstics. En cas de tenir traster o garatge també pot resultar molt útil, ja que, al ser llocs més foscos i frescos, els insectes poden aparèixer amb més freqüència.