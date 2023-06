Una dieta rica en carotens, uns compostos bioactius presents en les fruites i verdures de color groc, taronja i verd, s'associa a un menor risc de patir malalties cardiovasculars. Així ho conclou un estudi de l'IDIBAPS publicat a la revista 'Clinical Nutrition' i que s'ha fet amb 200 persones d'entre 50 i 70 anys. Als voluntaris se'ls va analitzar la concentració de carotens en sang i la presència de plaques d'ateroma a l'artèria caròtida. L'estudi prova que un major concentració de carotens en sang es tradueix en menor càrrega ateroescleròtica, especialment en dones. És a dir, que els aliments que contenen carotens poden frenar l'aterosclerosi, l'acumulació de greix, com l'anomenat colesterol dolent, a la part interna dels vasos sanguinis.

El treball ha estat dirigit per Gemma Chiva-Blanch, del grup de l''IDIBAPS Recerca translacional en diabetis, lípids i obesitat. La investigadora confirma que una dieta rica en fruites i verdures i, per tant, en carotens, disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars.

I és que les plaques d’ateroma dificulten la circulació de la sang o fins i tot es poden trencar i formar trombes que impedeixen la circulació de la sang, provocant infarts de miocardi, quan la sang no arriba al cor, o ictus isquèmics, quan on no arriba és al cervell.

Entre els aliments que contenen carotens hi ha pastanagues, espinacs, enciams, tomàquets, moniatos, bròquil, el meló taronja (cantalup), pebrot, mango, papaia, albercocs, nespres o carbassa, per exemple.

Segons Chiva-Blanch, tot i que els carotens tenen potencialment la capacitat de frenar l’aterosclerosi, els estudis fets fins ara no han estat concloents.