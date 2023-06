Les dietes associades a un aliment solen posar-se de moda cada cert temps, com passa, per exemple, amb la dieta de l'ou dur. Amb l'arribada del bon temps a algunes persones els hi entren les presses per perdre els quilos de més per lluir un cos més esvelt.

Les anomenades dietes 'miracle' prometen una baixada ràpida de pes en poc temps. Tot i que algunes funcionen, cal acudir a un expert en nutrició perquè ens aconselli com hem d'aprimar-nos d'una manera adequada i sense córrer riscos per a la salut. La millor dieta que un pot fer és cuidar-se durant tot l'any, menjant de manera saludable i practicant esport de forma regular Quantes calories té un ou? A l'alimentació es poden incloure ous d'espècies molt variades. L'ou de gallina és el més consumit, però també hi ha l'ou de guatlla, el qual té una demanda molt menor. Els ous els podem trobar tot l'any en el mercat. Tenen proteïnes d'alt valor biològic, colesterol, iode, fòsfor, vitamina B12, riboflavina, niacina, vitamina A i vitamina D, segons detalla el Ministeri d'Agricultura. L'ou és un aliment d'elevat valor nutritiu, i amb una aportació d'energia no gaire elevada (84 kcal/unitat de mida mitjana). La proteïna és de màxima qualitat, pel seu elevat poder biològic. ¿L'ou augmenta el colesterol? Una de les faules en alimentació està relacionada amb l'ou i l'augment del colesterol. Els experts en nutrició de Sanitas assenyalen que “l'augment del colesterol no és una conseqüència directa del consum d'ou, encara que el rovell ens aporti una important quantitat de colesterol, per la qual cosa a la setmana és perfectament recomanable consumir uns 5 ous”. El mite de la dieta saludable: una poma costa més que una llauna de cervesa a Espanya Què és la dieta de l'ou? La dieta de l'ou dur inclou tres unitats al dia, una per cadascun dels àpats principals: esmorzar, dinar i sopar, encara que n'hi ha que opten per incloure almenys quatre ous durs diaris. A l'hora de fer la dieta de l'ou, cal acompanyar els menús d'aliments baixos en calories, eliminar els carbohidrats i optar per complements com ara verdures, fruites, aigua, cafè, infusions i proteïnes baixes en greix. Algunes dietes amb l'ou dur com a ingredient principal prometen aprimar-te 5 quilos en tres dies, uns deu o onze quilos a la setmana, però aquesta reducció de pes no és sostenible en el temps, ja que en un curt període recuperaràs els quilos de més. Dietes com la de l'ou dur propicien més la pèrdua d'aigua i múscul que no pas de greix. Així és la dieta del kiwi: la solució per baixar de pes ràpidament i enfortir les defenses Exemple de la dieta de l'ou Esmorzar : un ou dur amb una fruita i un te o un cafè

Dinar : un ou dur amb una amanida de pollastre a la planx a o rostit

Sopar: un ou dur amb verdures i una infusió digestiva