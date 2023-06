Més de 160 animals han estat rescatats a la ciutat ucraïnesa de Jerson per l'equip del refugi "Domivka Shelter" de Leòpolis, que van acudir ràpidament a la zona inundada per l'aigua de la presa de Kajovka, destruïda pels militars. Des de l'inici de la invasió russa, el total d'animals salvats per quest refugi arriba ja als 6.000.

El vídeo mostra imatges dels animals rescatats, els treballs de salvament i on viuen. També hi apareix Victòria Stasiv, manager del refugi Domivka, qui explica que: "Immediatament després de la destrucció de la presa de Kajovka, vam agafar cotxes i vam partir cap a Jerson per rescatar els animals afectats per aquesta horrible tragèdia".

"Encara que de vegades no es vegi, estan molt estressats. Recordaran aquesta experiència per sempre i necessitaran certes cures i la nostra comprensió que aquest trauma, tant físic com moral, mai desapareixerà del tot".