La Patum es corda el cinturó

Oferir la possibilitat als berguedans de fora de Berga d'assistir a la Patum i, a la vegada, garantir la seguretat viària dels que es desplacen a la capital prevenint possibles accidents de cotxe. Amb aquests objectius van néixer, ja fa més d'una dècada, els autocars de Patum. Just fa 10 anys que la iniciativa es va centralitzar a l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà, en col·laboració amb les regidories de joventut dels municipis, tot i que abans ja funcionava gràcies a la iniciativa de diversos ajuntaments de l'alt Berguedà.

La tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà, Queralt Cortina, ha explicat a Regió7 que la iniciativa va néixer amb bons resultats en alguns pobles del Berguedà, «i vam voler-ho fer extensiu a d'altres municipis de la comarca amb l'objectiu que més persones poguessin desplaçar-se els dies de Corpus a Berga en autocar». No només per garantir una major seguretat a les carreteres, sinó també per oferir una opció per desplaçar-s'hi als veïns, tenint en compte que els municipis petits tenen un servei de transport públic molt reduït, i en horaris que no coincideixen amb la celebració dels actes patumaires.

Aquest servei extraordinari, que es tracta d'una ampliació del servei d'autobús públic que ja existeix a la comarca, facilita el desplaçament de persones des dels seus pobles d'origen fins a Berga a l'hora d'iniciar els actes de Patum de nit, i un retorn a casa un cop han finalitzat al preu d'1 euro per viatge. Tradicionalment aquest servei s'havia ofert dijous i dissabte de Corpus, i enguany s'hi ha afegit també el dimecres. Per a David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà, l'objectiu per l'any vinent és poder ampliar també aquest servei a diumenge, «per completar tots els dies i facilitar un transport sempre que hi hagi Patum de nit».

Fins ara, la valoració de la proposta ha estat molt positiva, així com també la resposta del servei per part dels usuaris. Segons les dades facilitades per l'ens comarcal, de mitjana cada any s'han transportat entre 600 i 700 persones. Enguany, la xifra ha superat els 800, tenint en compte que s'hi ha afegit un dia.

Ahir es van organitzar 6 autobusos, per a avui 7 i per a dissabte 7 més. Concretament s'han dissenyat un total de 7 línies que es combinen per recollir els usuaris de Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola, Sant Julià, Cercs, Gósol, Saldes, Vallcebre, Vilada, Borredà, Gironella, Puig-reig, Olvan i Casserres.