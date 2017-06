El Consell Comarcal cerdà denuncia bretolades i brutícia als seus jardins

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha dit que prou. Fa mesos que suporta que la zona enjardinada del seu recinte a la plaça del Rec de Puigcerdà, que alhora és un mirador sobre la vall, s'hagi convertit en una zona de bretolades nocturnes.

Ja fa anys que la zona arrossega la problemàtica de les defecacions dels gossos, que alguns veïns de la vila que hi porten les seves mascotes a passejar no recullen. Aquesta situació ha provocat que la gespa dels jardins del Consell s'hagi convertit en un camp de caques de gos i molts usuaris o fins i tot treballadors de la institució les han trepitjat en accedir a l'edifici. En les últimes setmanes els joves que es concentren a la nit en aquest petit parc semitancat per un mur intermitent també s'han dedicat a malmetre algun dels seus arbres centenaris. Davant aquests fets, el Consell ha obert dues vies d'actuació. D'una banda, la de la conscienciació a través de les xarxes socials. El Consell ha fet una crida als joves i veïns en general que utilitzen aquest espai a fer-ho amb civisme. La reacció dels veïns en favor d'un espai net ha estat automàtica. L'altra via d'acció passa per més vigilància policial.

El president del Consell, Ramon Moliner, ha explicat que l'òrgan comarcal s'ha posat en contacte tant amb la Policia Local de Puigcerdà com amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Cerdanya per tal que, en la mesura que sigui possible, incrementin les accions de vigilància nocturna en aquest espai de la plaça del Rec. Moliner ha argumentat que de moment no s'han plantejat tancar del tot el recinte durant la nit, però «sí que hem tingut contactes amb la Policia Local de Puigcerdà i amb els Mossos per intentar que com a mínim hi hagi una presència policial que ajudi a endreçar la situació. És cert que és un lloc que el jovent se l'ha fet seu i hi ha gent que en fa un bon ús però n'hi ha que no... hauríem de poder reconduir algunes actituds i per això n'anem parlant amb els dos cossos policials; volem evitar mals comportaments». Moliner ha lamentat que justament la remodelació dels jardins del Consell, que és una de les primeres cases senyorials que es va construir la burgesia catalana el segle XIX, es va fer pensant en una obertura de l'edifici i l'òrgan administratiu als veïns amb un mur obert i un mirador amb bancs i ombres. Ara, en canvi, la degradació de l'ús d'aquest espai posa en qüestió aquesta concepció com a parc públic. Les bretolades consisteixen a no recollir les defecacions, deixar ampolles i vidres pel terra, orinar o malmetre els arbres, entre d'altres, i no han passat a majors tret d'alguna pintada.