Un espectacle musical celebra la reedició del conte «El Tió de la Freita», ambientat a la Seu

Aquest dissabte, dia 23 de desembre, la sala la Immaculada del centre cultural Les Monges de la Seu d'Urgell acollirà a la tarda l'espectacle musical El Tió de la Freita, que servirà per presentar el llibre-disc que porta el mateix nom. El Tió de la Freita és el conte que dóna origen a la tradició segons la qual els minairons treballen a l'interior del tió per tal d'oferir dolços i joguines a tots els nens, segons ha explicat l'Ajuntament.

El conte es va publicar per primer cop l'any 2009 dins d'una col·lecció de l'editorial Cruïlla. Aquella col·lecció estava adreçada a un públic d'entre quatre i sis anys i es tractava d'un text molt breu amb pictogrames que alternaven amb la lletra escrita. Aquesta edició ja està descatalogada i no hi ha possibilitat d'aconseguir-ne més exemplars. Ara el conte s'ha tornat a editar de nou per l'editorial Salòria, en el número 14 de la col·lecció Petit Pirineu, amb tot el text original i noves il·lustracions que expliquen les aventures de l'Ot i de la Urgell.