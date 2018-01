La Seu instal·la elements de protecció i terra tou al pati de l'escola Pau Claris

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprofitat les vacances escolars de Nadal per executar algun dels projectes de millora dels centres de la ciutat. En aquest àmbit, el consistori ha actuat als patis de l'escola pública Pau Claris amb la instal·lació de nous elements de mobiliari urbà a la zona de jocs infantils.

Així, segons ha explicat el mateix Ajuntament, l'escola Pau Claris ha iniciat aquest segon trimestre amb el pati dels alumnes d'educació infantil, és a dir, els dels cursos de P3, P4 i P5, amb diferents millores que s'han portat a terme durant les vacances escolars de Nadal i s'han deixat a punt per a l'inici de les classes.

Les obres, realitzades conjuntament per l'Ajuntament i el departament d'Ensenyament de la Generalitat, han consistit a substituir el paviment existent de cautxú i de formigó per un altre de base de sorra garbellada a la zona on hi ha jocs infantils, i la resta del paviment, per uns taulons de fusta de pi tractada, col·locats sobre rastells.

Igualment, els operaris també han instal·lat un banc-jardinera i una tanca de fusta que envolta tot aquest pati infantil per protegir més l'espai. Fonts del consistori han explicat que el primer dia de classe després de les vacances nadalenques els alumnes de l'escola Pau Claris van fer una inauguració simbòlica d'aquest renovat pati. D'aquesta manera els alumnes es van fer seves les instal·lacions des del primer moment a fi d'usar-les i respectar-les.