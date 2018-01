Puigcerdà s'uneix a Font-romeu per ser hospital oficial dels Jocs de París 24

Puigcerdà tindrà el seu rol propi en els Jocs Olímpics de París 2024 i esdevindrà seu olímpica en l'àmbit de la medicina. L'Hospital de Cerdanya, el Transfronterer, i el Centre Nacional d'Entrenament en Altitud (CREPS-CNEA) de Font-romeu han impulsat un projecte d'interès mutu per tal que el centre de formació esportiva i l'hospital siguin declarats centres de referència per als esportistes que es preparin per als jocs.

L'acord que han impulsat les dues institucions, i que ara caldrà consolidar amb un conveni, és el fruit d'una simbiosi perquè, per una banda, l'hospital, que també és de titularitat francesa, vol ampliar els serveis que ja presta a esportistes d'elit i, de l'altra, el Centre d'Entrenament de Font-romeu necessita tenir un hospital proper de primer nivell per rebre l'acreditació com a centre de referència pels jocs per part de l'Estat i les autoritats olímpiques.

Tant és així, que el CREPS-CNEA ja ha inclòs l'Hospital de Cerdanya en el seu dossier de demanda per esdevenir centre de referència per a la preparació de les olimpíades del 2024. El projecte consolida una relació ja establerta des de la inauguració de l'hospital gràcies a la gran quantitat d'esportistes d'elit que van a Font-romeu, l'especialització en traumatologia del centre hospitalari i la proximitat entre Puigcerdà i Font-romeu. En aquest sentit, per exemple, la Unitat de Medecina de l'esport de l'Hospital de Cerdanya ja tracta regularment els membres de l'equip d'esquí nòrdic de la Federació Francesa d'Escalada i Muntanya. Igualment, des del mes de juny de l'any passat, el centre té l'acreditació com a servei de medicina de l'esport de primer nivell per part de la Generalitat.

El director de l'hospital, Francesc Bonet, ha explicat que «el centre d'alt rendiment de Font-romeu té unes instal·lacions espectaculars, però el que no tenen, lògicament, és un hospital, i nosaltres som a 30 minuts. Per això estem fent aliances que ens permetin ser el centre de referència per als Jocs de París.

Cal tenir en compte que a Font-romeu, segons m'han explicat, hi pot haver en un moment donat 700 atletes d'arreu del món. És gent que té unes necessitats de salut que nosaltres podem cobrir i per això els les posem a la seva disposició». Els esportistes d'elit disposen d'un tracte específic a l'hospital per adaptar-se al màxim al que necessiten.