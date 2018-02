L'Alt Urgell farà un diagnòstic sobre l'assetjament escolar per fixar l'acció necessària

L'Alt Urgell i la Seu han iniciat un projecte que té com a finalitat erradicar l'assetjament escolar. La comissió de convivència de la Seu d'Urgell i comarca, que està formada per la comunitat educativa i social del territori, ha acordat crear un pla estratègic comarcal per la convivència escolar a l'Alt Urgell que té com a repte principal establir i aplicar les actuacions necessàries per abordar aquesta problemàtica de l'àmbit acadèmic. El primer pas que es realitzarà durant aquest curs és l'elaboració d'una diagnosi de necessitats d'infants, adolescents, docents, famílies i altres professionals respecte de l'assetjament escolar a la Seu d'Urgell i la resta de l'Alt Urgell, segons han explicat des de l'Ajuntament de la capital. Així, el seu alcalde, Albert Batalla, ha argumentat que «la comissió va néixer arran d'una petició formulada pel Consell Municipal d'Adolescents sobre l'estudi de diferents aspectes que preocupaven aquest col·lectiu, i molt especialment el tema de l'assetjament escolar. És a partir d'aquesta petició que s'engega un treball en xarxa entre diverses institucions i professionals per traçar una estratègia transversal que ajudi en la prevenció i la resolució d'aquest fenomen». La comissió iniciarà altres accions de formació i debat al sector.