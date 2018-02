tricicle mostra el seu enorme potencial

hits

? Companyia: Tricicle. Intèrprets: Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir. Diumenge, 4 de febrer. Casal de Calaf.

La pluja esdevinguda aiguaneu, la humitat i les baixes temperatures no van fer enrere cap calafí per anar a veure Hits, de Tricicle. Dins els actes de la festa major d'hivern, el Casal es va omplir de gom a gom per veure, viure o fins i tot reviure la llarga trajectòria de la companyia. Des de Manicòmic, el debut de la companyia fins a Bits, el darrer muntatge, Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans van desgranar més de quaranta anys de trajectòria, en una selecció de gags i esquetxos que van divertir, en majúscules, el públic assistent.

Muntatges insignes com Slàstic, Terrífic, Entretrès i Sit es van anar mostrant en les seves petites dosis destacades juntament amb altres peces de la companyia com Èxit, Sit o el ja esmentat Bits. Quaranta anys i una inabastable llista de gags i escenes que completen cada un dels espectacles. La tria no pot incloure sempre el gag esperat però la selecció va ser eficaç, àgil i ben acollida i seguida pels espectadors. Un apunt, però: de la mateixa manera que el grup va recordar el gag que més popularitat els va donar, els clowns interpretant Soy un truhán, soy un señor, de Julio Iglesias, es van trobar a faltar les entranyables Stella, Mildred i Daphne a l'aeroport d' Exit. Un oblit considerable.

Però, per la resta, pretensió ben aconseguida, la de fer riure els qui ocupaven les butaques de la platea. Els intèrprets, en la mateixa forma que el primer dia i sense evidenciar que el temps ha passat. Una bona manera de celebrar una freda i blanca Santa Calamanda.