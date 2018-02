El solsoní Raül Garrigasait tradueix 'El nebot de Wittgenstein', de Thomas Bernhard.

El nou segell editorial Flaneur treurà en els propers dies la traducció al català que ha realitzat el solsoní Raül Garrigasait (1979) de la novel·la El nebot de Wittgenstein, de l'escriptor austríac Thomas Bernhard (1931-1989). En aquest text, el reconegut autor d'obres com Transtorn i Correcció parla de la relació d'amistat que va establir amb Paul Wittgenstein, nebot del cèlebre filòsof Ludwig Wittgenstein, durant una estada en un sanatori.

Garrigasaït és reconegut per la seva tasca com a traductor, ja que ha publicat obres procedents del grec i l'alemany, i també com a escriptor. El seu debut novel·lístic, Els estranys (Edicions de 1984, 2017), una ficció ambientada en la Solsona de les guerres carlines, va obtenir el prestigiós Premi Llibreter i és finalista del nou Premi Òmnium, que aquest mateix mes guardonarà la millor novel·la en llengua catalana de l'any passat. Els altres contendents són Robinson, de Vicenç Pagès Jordà, i Els fills de Llacuna Park, de Maria Guasch.

Flaneur va irrompre en el mercat editorial l'any passat amb la voluntat de "publicar llibres atemporals", tal i com explica a la seva pàgina web: "gaudim recorrent passatges amb la companyia de Baudelaire, Valéry, Beckett, W. G. Sebald, Camus, Canetti, Benjamin, Walser, Rilke, Gombrowicz, Bernhard, Blanchot, ...". El seu primer títol va ser La passejada, de Robert Walser, en un volum que inclou Le promeneur solitarie, de W.G. Sebald. D'aquest darrer autor també en sortirà la traducció al català d'Austerlitz, una de les seves obres més celebrades. El cinquè títol que completa l'arrencada de Flaneur és L'Spleen de París, de Charles Baudelaire.