una de les enganyifes més grans de hollywood

cincuenta sombras liberadas

? Estats Units, 2018. Drama. Thriller. 105 minuts. Direcció: James Fooley. Guió: Niall Leonard, basat en la novel·la d'E.L. James. Intèrprets: Dakota Johnson (Anastasia Steele), Jamie Dornan (Christian Grey), Kim Basinger (Elena Lincoln), Rita Ora (Mia Grey), Arielle Kebbel (Gia Matteo i Luke Grimes (Elliot Grey). Pantalles: Manresa, Abrera, Puigcerdà i Solsona.

El fenomen Cincuenta sombras liberadas apareix com una de les enganyifes més monumentals que ha perpetrat Hollywood en els últims decennis. El cinema nord-americà s'ha lliurat generosament en els dar-rers anys a vendre'ns la fórmula (lucrativa) de les trilogies, però difícilment en trobarem una de tan nefasta (i insulsa) com la que ha estat inspirada per les novel·les d'E.L. James. El títol que ha de tancar teòricament la franquícia reuneix novament els seus populars protagonistes, Anastasia Steele i Christian Greey. L'idil·li, però, es veu amenaçat pels fantasmes del passat del sofisticat milionari.

El film repeteix pràcticament tots els clixés (i defectes) que llastaven fins a l'infinit les dues cintes precedents de la sèrie. Una pel·lícula pot ser més o menys rodona, més o menys fallida, però el que no pot ser mai és avorrida. I això és el que transmet des del minut zero aquesta patètica, insípida i involuntàriament risible aproximació al vertigen dels sentits. Fins i tot un producte tan mediocre com Nueve semanas y media (un dels booms dels vuitanta) sembla al seu costat l'apoteosi de l'erotisme a la pantalla gran. El veterà James Foley (un director de segona fila, recordat per l'interessant Glengarry Glen Ross) s'ha limitat en aquesta ocasió a cobrar el xec al banc, perquè la posada en escena és inexistent i es redueix a acumular de la forma més maldestra possible tot un seguit d'imatges de targeta postal que no comuniquen absolutament res. La literatura (pèssima) d'E. L. James ha impulsat un dels nyaps cinematogràfics més insalvables (i increïbles) dels últims temps. Si voleu gaudir d'una història d'amor sensual, apassionada i apassionant? aneu a veure la meravellosa Call Me by Your Name!