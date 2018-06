Els periodistes Xavi Tedó i Laia Vicens guanyen el premi Planes

Els periodistes del diari Ara Xavi Tedó i Laia Vicens recolliran demà (20 h), a Manresa, el sisè premi Josep Maria Planes pel treball d'investigació publicat en format llibre amb el títol d' Operació urnes, que va ser un dels èxits d'aquest Sant Jordi. El jurat (Josep Gifreu, Teresa Carreras, Vicenç Villatoro, Neus Bonet, Jordi Finestres, Enric Badia i Joan Badia) ha destacat, per unanimitat, tant la profunditat del treball de recerca com la crònica periodística, que inclou una narració àgil, el testimoni de voluntaris i el manteniment de l'anonimat dels protagonistes.

En aquesta edició del premi, convocat per la Fundació Independència i Progrés i la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, també es faran dues mencions especials. Una, pel documental Nues, de Susanna Barranco. Es tracta d'un treball de recerca que dóna veu a dones treballadores del sexe que sovint es veuen abocades a una vida precària i de misèria. L'altra menció és per a la periodista Dolors Altarriba per la sèrie de reportatges publicats al diari El 9 Nou sobre les condicions laborals als escorxadors d'Osona. El treball mostra la situació totalment irregular dels treballadors i en denuncia les conseqüències salarials i de condicions de treball.

L'acte de lliurament, a l'Espai Òmnium de Manresa, s'obrirà amb un diàleg sobre El panorama mediàtic en català entre el professor, assagista i periodista Josep Gifreu i el periodista i membre de la junta de la demarcació del Col·legi de Periodistes Salvador Redó. Gifreu ha estat el guanyador del Premi d'Assaig Irla 2018 amb el treball El quart poder i la independència. La batalla mediàtica en els 'fets d'octubre'.