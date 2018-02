La pluja i la neu compliquen la circulació a les vies de la Catalunya Central

El temporal de neu i pluja que afecta el nostre país des d´ahir diumenge està causant diversos problemes de circulació a diferents vies catalanes. Així, a primera hora d´aquests dilluns calen cadenes per transitar en vàries vies, sobretot cap a la zona del Berguedà.

Així, a les vies que envolten la capital Berga cal circular-hi amb cadenes. És el cas de la BV-4242 i a la BV-4243 entre la localitat i Castellar del Riu. La mateixa situació també es produeix entre Borredà i Sant Jaume de Frontanyà, a la BV-1656.

Des de primera hora d´aquest matí també hi ha problemes per circular a la BV-4024, està tallada a l´alçada de Guardiola de Berguedà, mentre que en la BV-4201 al seu pas pel mateix municipi hi és obligatori l´ús de cadenes. La neu també complica la circulació de vehicles a la BV-4022 entre Cercs i la Nou de Berguedà i la B-431 a Artés en direcció a Prats de Lluçanès.

Els problemes s´estenen, també amb la obligatorietat de transitar amb cadenes a les vies BV-4025 entre Cercs i Fígols i a la BV-43012 a Castellar de n´Hug. Succeeix el mateix a la C-16, entre Puigcerdà i Bagà; a la C-462 entre la Coma i la Seu d´Urgell i a la C-563 entre Truixent i Gósol

Problemes a la C-25



Des de primera hora també hi ha afectacions a diversos punts de l´eix Transversal. Més concretament, al seu pas per Espinelves, a Osona, és obligatori l´ús de cadenes i hi està restringida la circulació a vehicles pesants a causa del gel a la calçada.

Una vintena de carreteres afectades



En total, arreu de Catalunya hi ha més d´una vintena de carreteres afectades pel temporal, ja sigui on hi és obligatori anar amb cadenes o on la via està completament tallada, com en el cas de la BV-4204. A la província de Barcelona hi ha 17 carreteres afectades, mentre que a Girona, 4.

Aquests problemes se sumen als problemes que hi ha des d'ahir diumenge per passar pel túnel del Cadí, on el trànsit hi circula amb restriccions a causa del temporal.