Manresa acull un congrés estatal sobre autisme

Més de 600 professionals participen al IV Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta que se celebra des d´aquest dijous i fins divendres al teatre Kursaal de Manresa. És organitzat conjuntament per la Fundació Althaia i Ampans, i enguany se centra en el Trastorn de l´Espectre Autista (TEA).

La detecció precoç de l´autisme i el diagnòstic, també, en adults. Les necessitats que demanden les famílies amb nens que pateixen la patologia, i exposar programes per treballar habilitats socials, de llenguatge i comunicació amb l´objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn són tres dels eixos del congrés.

Fins ara l´autisme es considerava una situació estranya, explica Alba Cortina, directora del centre d´educació especial Jeroni de Moragas d´Ampans i una de les coordinadores del congrés. «Ara tots diem que és una manera diferent de viure i entendre la vida. Des d´aquesta perspectiva intentem donar llum, recursos i suports perquè aquestes persones puguin viure en una societat que cada cop vol ser més inclusiva».

Per aquest motiu el congrés té com a un dels seus objectius «arribar a la gent que viu al dia a dia» persones autistes: educadors, docents, psicòlegs i famílies «perquè si coneixen aquest trastorn i tenen les eines per abordar-lo de forma específica hi pot haver una millora molt important en la seva qualitat de vida», comenta Àuria Autet, Cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil d´Althaia.



1 de cada 160 persones



L´autisme té un impacte important en la societat, afirma Autet. Es calcula que 1 de cada 160 persones pot tenir TEA, amb indiferència del seu coeficient intel·lectual. N´hi ha d´alts i també n´hi ha que pateixen discapacitat intel·lectual. Abans es relacionava autisme amb persones discapacitat intel·lectual, que no parlen, no es comuniquen fins i tot poden tenien alteracions de conducta greu. Ara la visió ha canviat.

Les persones amb TEA tenen en comú «una visió diferent del veure el món, dificultats per comunicar-se, dificultats molt importants en les relacions socials, conductes repetitives, entenen el llenguatge de forma literal i els costa entendre què pensa oi com se senten les altres persones». A partir d´aquí, però, cadascuna pot tenir diferents particularitats.

Un dels pilars del Congrés és la detecció precoç del TEA. «Estem parlant dels dos anys», perquè llavors «podem canviar la trajectòria i això vol dir que aquests nens i nenesiguin molt més funcionals i amb una vida més adaptada». Cada cop també es diagnostica més en adults.

Ampans i Althaia formen una aliança per generar i compartir coneixement, han ressaltat a la inauguració del congrés que s´ha fet aquest dijous al matí els directors generals de les dues institucions, Manel Jovells i Toni Espinal. Les dues institucions organitzaran l'any vinent a Barcelona un congrés europeu de salut mental.

Al congrés hi participen, també, experts internacionals, entre els quals el president de l´Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual, Roger Banks. Ha afirmat que petits canvis poden comportar grans progressos.