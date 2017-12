JxCat a Manresa lamenta que no hi hagués llista única sobiranista per frenar C's

«Com canviaria la foto si haguéssim anat junts», reflexionava en veu alta un associat del PDeCAT que aquesta nit ha seguit el recompte a la seu del Partit Demòcrata a Manresa, al carrer Alfons XII. Es referia a la victòria de Ciutadans i, en contraposició, a la majoria que sumava Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra.

Per tota la resta s´ha respirat un ambient d´alleugeriment i d´optimisme. «Em pensava que patiríem una patacada», ha dit un altre. Però no. A més a més a Manresa s´ha endut una victòria clara. No hi hagut,m però, cava. Aigua, refrescos i pastes per seguir els resultats i pels interventors i apoderats que han anat arribant al llarg de tot el vespre.

El president de la formació a Manresa, Josep Maria Fius, era dels optimistes des d´un bon inici. «El resultat reflexa el que hem vist aquests dies de campanya: que la gent té moltes ganes que torni el President, que torni el Govern i continuar el que vem fer fins ara», ha explicat. Per a Fius, el govern de Rajoy «ha de treure les grapes de Catalunya».

El moviment a la seu del PDeCAT no ha començat fins passat 2/4 de 10 del vespre. A aquesta hora només havia arribat un dels més de cent apoderats que la formació tenia repartits a tots els col·legis electorals. Era el de Sant Pau, on aviat es va acabar el recompte. Ja hi havia l´alcalde, Valentí Junyent, acompanyat de diversos regidors i del president del PDeCAT a Manresa, Josep Maria Fius i de la presidenta comarcal, Ivet Castaño.

Uns miraven la tele, TV3. Quan amb l´11,7 % del vot escrutat a nivell de Catalunya Ciutadans va passar per sobre de JxCat es va sentir un murmuri general. Uns altres estaven pendents dels mòbils i els ordinadors.

Els apoderats enviaven via Whats els resultats de cada mesa a mesura que avançava el recompte, i aquestes dades s´entraven immediatament a l´ordinador per tenir una visió global dels resultats de tota la ciutat.

Ja amb els resultats pràcticament definitius l´alcalde, Valentí Junyent, ha expressat la seva satisfacció per la victòria de JxCat a Manresa. «És important haver guanyat, i també que la segona força hagi sigut Esquerra, socis de govern». A nivell nacional ha afirmat que «si s´hagués aceptat anar amb una llista única sobiranista, amb la CUP fent el seu camí, no hagués guanyat Ciutadans». Ha assegurat que el bon resultat de Puigdemont «demostra que es manté com un capital important per defensar la democràcia».