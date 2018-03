Xoc entre un bus i un cotxe el dia de l'obertura total de la nova Bonavista al trànsit

L'obertura total de la rotonda de la Bonavista de Manresa al trànsit, amb l'entrada en funcionament ahir al matí del carril que encara estava tallat de la carretera de Santpedor, va registrar pels volts de les 11 del matí el seu primer accident.

Un cotxe i un autocar van col·lisionar lateralment a l'accés a la rotonda provinents de la carretera de Vic en direcció al centre de la ciutat. Ni els 53 passatgers de l'autocar ni els dos conductors implicats no van resultar ferits.

La topada va obligar que hi hagués la intervenció de la Policia Local i d'una grua, per tal de poder restablir la circulació per aquest punt tan aviat com fos possible.

Malgrat el desplegament que l'incident va obligar a mobilitzar, i que va cridar l'atenció d'un bon nombre de vianants, els conductors dels dos vehicles van resultar il·lesos.

A banda de l'accident, el trànsit a l'entorn de la Bonavista va recuperar ahir la normalitat després de mesos d'obres per la construcció de la rotonda i la millora dels carrers del seu entorn. A partir de dimarts a les 8 del vespre fins dimecres a les 6 del matí, es van portar a terme treballs de senyalització horitzontal al primer tram de la carretera de Santpedor.

Amb motiu d'aquests treballs es van realitzar talls de trànsit puntuals, especialment durant la matinada.