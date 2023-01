«Diari d’Igualada» torna a partir del proper 26 de gener. La històrica capçalera de la capital de l’Anoia recupera un espai al quiosc i tindrà, també, un espai propi a l’entorn web. «Diari d’Igualada» és propietat de l’empresa Edicions Intercomarcals, editora de Regió7, que fa gairebé tres dècades la va adquirir (1995) abans de començar el seu projecte editorial a la comarca.

El nou «Diari d’Igualada» tindrà una periodicitat mensual en la versió de paper, serà al quiosc el darrer dijous de mes i es vendrà conjuntament amb Regió7, que l’imprimirà per a tota l’edició del diari. Es tracta d’una publicació de 16 pàgines que aquest dia d’aparició mensual anirà encartada amb el diari i que posteriorment es distribuirà per diferents establiments d’Igualada i amb una distribució gratuïta.

En la versió web, www.diaridigualada.cat serà la nova adreça de Regió7 on hi haurà tota la informació de la comarca de l’Anoia. El articles d’aquesta publicació també es podran llegir en la versió web, però, a més a més, serà un portal d’informació diari de la comarca. Si podrà accedir directament a partir, també, del dia 26 de gener i des de l’adreça www.regio7.cat, on hi ha haurà, perfectament indicant, l’enllaç amb la informació de l’Anoia.

Els lectors de Regió7 ja poden llegir la informació de l’Anoia tant en format paper com en digital, però es reforçarà aquesta aportació i tindrà una millor visibilitat al web de Regió7. El 2011 ja es hi va haver un retorn temporal de Diari d’Igualada, amb una periodicitat mensual. Les condicions econòmiques del moment i del sector van imposar els límits a aquella publicació.

Tot i que abans de la Guerra del 36 ja havia existit un «Diari d’Igualada», la capçalera actual neix després del conflicte bèl·lic com a periòdic d’informació local, amb una periodicitat que, en diverses èpoques, va ser setmanal o bisetmanal. Sempre va ser un punt de referència informativa i nus de vertebració social de la ciutat i de la comarca.

L’any 1995 la capçalera va ser comprada per l’empresa editora de Regió7, que, amb l’ajuda de l’experiència del llavors bisetmanari, va convertir-se en el primer diari que s’ajustava plenament a aquest nom per la seva periodicitat, i que informava des de l’Anoia i per a l’Anoia.