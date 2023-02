L’alcaldable d’ERC Igualada, Alba Vergés, defensa mesures per promoure el benestar de les mascotes a la ciutat i la convivència cívica així com la millora dels espais d’esbarjo, pipicans, ajudar més a les entitats d’acollida, perseguir el maltractament i l’abandonament i el foment de la tinença responsable.

Es calcula que 6 de cada 10 famílies d’Igualada tenen un animal de companyia. D’aquestes, un 57% conviuen amb un gos, un 25% amb un gat i el 18% amb altres espècies. Per afrontar aquest fenomen, ERC Igualada defensa “tenir en compte les mascotes de manera integral a les polítiques municipals”. La proposta dels republicans es concreta en diferents mesures per “fomentar el benestar dels animals de companyia la convivència amb la ciutadania des del civisme i el respecte”. “Volem fer d’Igualada una ciutat amiga dels animals”, resumeix la candidata a l’alcaldia, Alba Vergés.

Millorar les zones d’esbarjo i més pipicans

“Hem de treballar per dotar Igualada d’espais d’esbarjo més grans, ben equipats i higiènics, i adaptar-los a la població real de gossos de la ciutat, preveient que seguirà creixent els propers anys”, afegeix la cap de llista dels republicans. “Volem garantir el benestar i la qualitat de vida de les mascotes a Igualada, així com assegurar una bona convivència amb tota la ciutadania i aconseguir junts una ciutat neta i cívica”, recalca Vergés.

ERC Igualada defensa que cal millorar el disseny de les zones d’esbarjo, ja que són el principal espai on els gossos socialitzen i és important que aquestes incloguin elements de distracció, ja que està demostrat que fan disminuir els conflictes. “Hem d’assegurar-hi punts d’aigua, assegurar que hi hagi bosses per recollir els excrements, un doble tancament i llum suficient, també de nit”, explica Vergés, que també defensa incloure punts d’aigua als equipaments municipals.

Territori pet-friendly

La candidata d’ERC també proposa implementar més mesures per fer de la capital de l’Anoia un territori pet-friendly i respondre a una realitat que afecta a molta gent i a molts animals de companyia. Una d’elles és dotar la ciutat de punts més ben acondicionats, higiènics, controlats i còmodes, com els anomenats ‘pipicans’, encara molt escassos a la ciutat i poc equipats, que alhora necessiten un recondicionament important alixí com més espai.

ERC Igualada considera “fonamental” promoure una tinença responsable d’animals de companyia entre la ciutadania. D’una banda, la formació proposa incentivar les esterilitzacions, el compliment del calendari de vacunacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus reduïts, així com bonificar la taxa de cens per a tots els animals que han estat adoptats.

Per als republicans, també és necessari fomentar l’ús respectuós de l’espai públic, facilitar la recollida d’excrements de l’espai públic, instal·lant punts de distribució de bosses i papereres especials on llençar-les. “És bàsic tenir els animals ben cuidats a casa i alhora fer-se responsable de les seves restes a la via pública per garantir una bona convivència”, remarca Vergés.

Tolerància zero davant el maltractament d’animals

A més, defensa Vergés, “els animals tenen dret per llei a una protecció adequada: cal perseguir el maltractament i l’abandonament d’animals de manera taxativa”. La candidata a l’alcaldia també proposa obrir una reflexió conjunta amb la resta de formacions polítiques, per revisar el model actual de recollida de gossos que viuen al carrer.

Així mateix, cal treballar per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades de gats existents, a partir de la captura, esterilització i retorn, per assegurar el control poblacional. En aquest sentit, Vergés destaca que “és imprescindible dignificar els espais amb refugis segurs, dispensadores d’aliment i aigua i senyalitzacions”.

“Volem fomentar l’adopció dels animals i treballar colze a colze amb entitats i persones voluntàries que s’impliquen per al seu benestar”, afirma la candidata d’ERC Igualada. “Creiem que cal anar cap a un model de sacrifici zero, i només ho permetrem en casos excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal”, assegura.

Ajudar més a les entitats i associacions d’acollida

Finalment els republicans també aposten per una coordinació molt més intensa del govern municipal amb les entitats d’acollida d’animals, que es fan càrrec de molts abandonaments, contra els que s’ha de lluitar, així com d’aquells animals que es troben al carrer: “Cal destinar-hi més recursos i tenir molt més compromís per part de l’Ajuntament”, recalca Vergés, ja que “les entitats, voluntaris i associacions fan una gran tasca, moltes vegades sense pràcticament ajudes de l’ajuntament i això s’ha de revertir”.